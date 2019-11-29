IFS Gelecek Yatırımcıları Zirvesi sona erdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriIFS Gelecek Yatırımcıları Zirvesi sona erdi
GeriTeknoloji IFS Gelecek Yatırımcıları Zirvesi sona erdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
29.11.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

IFS Gelecek Yatırımcıları Zirvesi sona erdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
IFS Gelecek Yatırımcıları Zirvesi sona erdi

Dijital dönüşüm şirketlerinden IFS, Türkiye’deki 20. yılında, sürdürülebilir başarılara imza atabilen ve dünyada Türkiye adına rekabet avantajı yaratmayı hedefleyen şirketleri bir araya getirdiği tecrübe paylaşım platformunun ilk etkinliğini 27 Kasım 2019 tarihinde Swissotel’de iş camiasının önde gelen isimleri eşliğinde gerçekleştirdi.

Sürdürülebilirlik, global arenada rekabet, dijital dönüşümde insan faktörü, kullanıcı deneyiminde yeni nesil teknolojiler ve en son teknolojik trendlerin konuşulduğu “Global Rekabet İçin Dijital Dönüşüm Stratejileri” başlıklı zirve; her biri alanında uzman konuşmacıların katılımı ile renkli anlara sahne oldu.

Beş oturumdan oluşan ve yaklaşık 500 katılımcıyı ağırlayan zirvenin ilk oturumu IFS Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Öztürk moderatörlüğünde, Sürdürülebilirlik ve Uçtan Uca Dijitalleşme konu başlığı ile gerçekleşti. Oturum Ergin Öztürk’ün, “Şirketinizdeki dertlerin kalitesi global rakibiniz ile aynı seviyeye geldiğinde global lige çıkmışsınız demektir!” sözleri ile başladı. Opet Yönetim Kurulu üyesi ve Türkiye kökenli ilk nanoteknoloji şirketlerinden Quantag’in CEO’su Ufuk Öztürk konuşmasında gençlerin daha fazla dinlenmesi gerektiğinin altını çizerek “Dijital dönüşüm süreçlerinde özellikle Z kuşağının istek ve beklentilerine uygun ürün ve servisler üretmemiz gerekiyor” diye konuştu. Sunduğu dijital çözümlerle geleceği keşfetmeyi hedefleyen Koç Sistem CEO’su Mehmet Ali Akarca ise konuşmasında, “Ülkemizde teknik kabiliyeti yüksek gençlerimiz var. Beyin göçü bunu anlamamızı sağlıyor. Uluslararası şirketler bu gençleri istihdam ediyor ve çeşitli fırsatlar sunuyor” diye belirtti. Nurus CEO’su Güran Gökyay dijital dönüşümde insan faktörünün önemine değinerek “Endüstri 4.0’a değil, İnsan 5.0’a inanıyorum” dedi. Dijital dönüşümün ve dijitalleşmenin hocası akademisyen Halefşan Sümen ise şirketlerin verilere tok, informasyona aç olduğunu belirttiği konuşmasında “Zaman her sektör için farklı ilerliyor. Sektördeki en inovatif bir ya da iki şirket bu hızın belirleyicisi oluyor” diye konuştu.

Global arenada var olmanın dijital boyutunun konuşulduğu ikinci oturumda dünya markası olmayı hedeflese de aile şirketlerinin stratejik planlamalarında dijitalleşmeyi hala 3. sıraya koyuyor olması tartışıldı. Oturum konuşmacılarından TAV Technologies Genel Müdür Yardımcısı Cem Aslantaş, dijitalleşme yolunda en önemli parametrenin “hız” olduğunu belirterek gençlere vurgu yaptı ve “Beyin göçünden muzdarip olsak da Türk gençlerine güveniyoruz” diye konuştu. Ulaştığı pazarlara teknolojiyi getirme misyonu ile çalışan Durmazlar Makine Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Civan’ın “Ülkemizin mühendisleri başarılı işlere imza atıyor, onlarla gurur duyuyoruz” sözlerini paylaştığı oturum; savunma sanayiinin ilk özel kuruluşu olan FNSS CIO’su Nafiz Kurt, global ligin önemli oyuncularından Organik Kimya CIO’su Tansel Özyönüm’ün değerli katkıları ile gerçekleşti.

Üçüncü ana oturumda ise Peryön Başkanı Berna Öztınaz, Deloitte CFO’su Cem Sezgin, tasarımcı Arzu Kaprol ve akademisyen psikiyatr Levent Küey; dijital dönüşümde insan faktörü üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaştılar. Cem Sezgin’in “Geleceğin işi nedir sorusu anlamını yitirdi, artık soru işin geleceği” sözlerini paylaştığı oturumda Arzu Kaprol geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği dijital defileden görüntüler paylaştı. Oturuma Peryön Başkanı Berna Öztınaz’ın “Dijital dönüşümde insan ve insan ilişkileri önem kazanacak. Artık bulut liderler zamanı! Bu liderler gerektiğinde ortaya çıkacak ve bilgi paylaşacak” sözleri damga vurdu.

İkinci ve üçüncü oturuma paralel yan salonda iki farklı dijital teknoloji sohbeti daha yapıldı. Bu sohbetlerin ilki “What’s Next?/Sırada Ne Var?” başlığı ile gerçekleşti. Oturuma Microsoft EMEA Technical Delivery Manager Barbaros Günay, MaySiber CEO’su İlkem Özar ve Stravision kurucusu Verda Emiroğlu ile birlikte katılan Koç Digital Genel Müdürü Önder Kaplancık değişimin farkında olan herkesin harekete geçmek istediğini belirtti ve “Nesnelerin interneti 2020’de 250 milyar Euro’ya ulaşacak, 2023’te ise bu büyümenin iki katın üzerinde olacağı öngörülüyor” diye ekledi.

Kullanıcı deneyimi ve yeni nesil teknolojilerin konuşulduğu ikinci paralel oturumda 2030’larda klavye ve farenin tarihe karışacağı ve mimikler ile teknolojik iletişim kurulabileceğine değinildi. Artırılmış gerçeklik uygulamaları ile bilinen Holonext şirketinin CEO’su Güven Çelikkaya fütüristlere göre 2045 yılında sanatsal faaliyetlerin de yapay zeka tarafından gerçekleştirileceğinin düşünüldüğünü, yapay zekanın bir Bach ya da barok eserin kopyalarını yapabileceğini belirtti. Oturuma Sözcü Gazetesi CDO’su Erhan Acar ile birlikte hazır bulunan dijital inovasyonun öncü şirketlerinden IOX Digital’in CEO’su Mustafa Dalcı ise bu oturuma damgayı vuran manşeti verdi; “İnsanların cinsiyetçi kararları üzerinden data yüklenen yapay zeka yanlış kararlar alıyor”

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
daha fazla video için

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle