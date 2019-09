IFA 2019: Teknoloji devleri neler tanıtacak?

Her ne kadar pek çok şirket, teknoloji fuarları dışında kendi etkinliğini düzenleyerek yeni teknolojilerini dünyaya tanıtıyor olsa da, halen fuarlara olan ilgi hayli büyük ve binlerce ziyaretçi akın akın bu teknoloji fuarlarına katılıyor. Her yıl Berlin'de gerçekleştirilen IFA'da bu yıl da yepyeni teknolojiler sahne alacak. İşte IFA 2019'da tanıtılması beklenen yeni ürünler:



Nokia cephesinden başlayalım. Şirket, bu yılın başlarında Barcelona'da gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi'nde en yeni telefonlarını ilk kez dünyayla paylaşmıştı. En dikkat çeken ürünü ise 5 kameralı Nokia 9 PureView olmuştu. Henüz ülkemizde satışına başlanmış olmasa da, kullanıcılar için sıra dışı bir telefon olduğu gerçeği değişmiyor. Şirketin IFA'da yine bu 5 kameralı telefonu sergileyeceği, buna ek olarak Nokia 7.2 model cihazını ilk kez bu fuarda duyurması bekleniyor. Henüz netleşmese de, cihaz Android One programına tabi olan bir telefon olacak; ayrıca 3500 mAh bataryadan enerjisini alacak. Nokia 7.2'nin işlemci olarak da Qualcomm'un Snapdragon 660 çipsetini kullanacağı düşünülüyor.



IFA'da boy gösterecek bir diğer marka ise Philips olacak. Şirketin OLED Ambilight serisini ziyaretçilerle paylaşması beklenirken, diğer yandan Fidelio serisi kulaklıklarının yeni nesil sürümünü de burada paylaşacak.





Samsung da fuarı boş geçmeyeceklerden... Her ne kadar Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus'ı halihazırda duyurmuş olsa da, bu cihazları IFA'da sergilemesi, ayrıca henüz satışına başlanmayan katlanabilir ekranlı Galaxy Fold'un bu fuarda tekrar görücüye çıkması kuvvetle muhtemel. Galaxy Fold'un teknik sıkıntılarının giderilmesiyle birlikte belki de son kez satışa sunulmadan önce Galaxy Fold'un yakından görülmesi mümkün olacak. Diğer yandan Samsung'un 8K OLED TV'lerini de yine IFA'da sergilemesi şaşırtıcı olmayacak.



Türkiye'de telefon pazarından sessiz sedasız çekilen Sony ise yurt dışında telefon kategorisinde hayatta kalma mücadelesini sürdürüyor. Şirketin Xperia 2 modelini bu fuarda duyurması beklenirken, FES Watch U adında bir akıllı saati de ilk kez dünyayla paylaşabileceği konuşuluyor. Ayrıca Sony'nin Android TV desteğine sahip OLED ekranlarını da fuarda ziyaretçilerle paylaşması söz konusu.



HP tarafında ise yeni bir ürün bulunmuyor. Bu nedenle pek çok fuara katılan HP'nin IFA 2019'da da yer almama durumu yok; ancak şirketin yepyeni bir teknolojiyi karşımıza çıkarmayacağı da çok açık.





Huawei'nin kardeş markası Honor da fuarda boy gösterecek isimlerden biri. Ancak Honor'un yeni bir ürünü bu fuarda duyurması beklenmiyor; halihazırda duyurulan veya satışta olan yeni ürünler ziyaretçilere gösterilecek. Honor'un Huawei standı içinde olması bekleniyor.



Huawei'ye geldiğimizde ise IFA 2019'a özel hangi ürününü duyuracağı henüz bilinmiyor. Huawei Mate 30 serisinin 19 Eylül'de yapılacak özel bir etkinlikte duyurulması beklendiğinden IFA 2019'da bir amiral telefon duyurusu olmayacak. Ancak şirketin 5G ile güncellenen akıllı hoparlör teknolojisi AI Cube'u bu fuarda duyurması ve kendi geliştirdiği Kirin 990 işlemcisini ilk kez gün yüzüne çıkarması mümkün.



Dünyanın önde gelen işlemci üreticilerinden Intel'in 10. nesil Comet Lake işlemcilerini ve Project Atena adıyla anılan dizüstü bilgisayarlarını IFA'da sergilemesi bekleniyor. Bilgisayar üreticisi Lenovo ise Yoga ve ThiknPad serisinin yeni modellerini Berlin'de duyuracak.





LG'nin CineBeam 4K projektörünü IFA'da tanıtmasına kesin gözüyle bakılırken, şirketin ilk ultra kısa mesafeli projektörü CineBeam Laser de tanıtılacak ürünlerden biri. LG G8X isminde yeni bir telefon da duyurulabilir.



Motorola da fuarda dikkat çeken isimlerden biri olacak gibi görünüyor. Şirket, Motorola One Zoom ismindeki yeni telefonunu fuarda tanıtmayı planlarken, cihazın 4 arka kameraya sahip olması ve 5x hibrit telefolense sahip olması oldukça dikkat çekici.



ASUS'un yeni model dizüstü bilgisayarlarını tanıtması beklenirken, BlackBerry'nin ise ismi henüz açıklanmasa da yeni bir telefonu duyurması ihtimal dahilinde. Dell tarafının ne tanıtacağı bilinmezken, Fitbit ise Fitbit Charge 4 ve Ionic 2 modellerinin duyurusunu yapacak.



Acer, Predator olarak bilinen oyun bilgisayarlarının yeni sürümlerini IFA 2019'da dünyayla paylaşacak. İşlemci üreticisi AMD'nin ise yeni bir duyuru yapması beklenmiyor.