IFA 2019: Huawei, FreeBuds kablosuz kulaklıklarını yeniliyor
Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei, geçtiğimiz aylarda satışa sunulan kablosuz kulaklık modeli FreeBuds'ın yeni bir modelini çıkarmaya hazırlanıyor. 5 Eylül'de Berlin'de başlayacak IFA 2019 teknoloji fuarında tanıtılması beklenen ürün, bakın nasıl olacak?
Huawei'nin satışa sunulduğu günden bu yana ilgi gören kablosuz kulaklığına yeni bir model daha geliyor. Berlin'de başlayacak IFA 2019 teknoloji fuarında görücüye çıkması beklenen ürünü şirket, günler öncesinde resmi Twitter hesabında duyurdu.
Huawei, yaptığı duyuruda yeni FreeBuds modeli için “Yeni Kirin teknolojisi sizleri yepyeni bir ses deneyimine bağlayacak” iddiasında bulunuyor. Kulaklıklarda kullanılmaya başlanacak olan yeni Kirin teknolojisi hakkındaki tüm detayları öğrenmek için 6 Eylül'deki etkinliğe kadar beklememiz gerekecek.
Paylaşılan teaser ayrıca, yeni FreeBuds'ın taşıma ve şarj çantasıyla geleceğine de işaret ediyor. En son tanıtılan FreeBuds 2 de kendi özel çantasıyla gelmişti.
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