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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
02.09.2019 - 07:59, Son Güncelleme:

IFA 2019: Huawei, FreeBuds kablosuz kulaklıklarını yeniliyor

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IFA 2019: Huawei, FreeBuds kablosuz kulaklıklarını yeniliyor

Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei, geçtiğimiz aylarda satışa sunulan kablosuz kulaklık modeli FreeBuds'ın yeni bir modelini çıkarmaya hazırlanıyor. 5 Eylül'de Berlin'de başlayacak IFA 2019 teknoloji fuarında tanıtılması beklenen ürün, bakın nasıl olacak?

Huawei'nin satışa sunulduğu günden bu yana ilgi gören kablosuz kulaklığına yeni bir model daha geliyor. Berlin'de başlayacak IFA 2019 teknoloji fuarında görücüye çıkması beklenen ürünü şirket, günler öncesinde resmi Twitter hesabında duyurdu.

Huawei, yaptığı duyuruda yeni FreeBuds modeli için “Yeni Kirin teknolojisi sizleri yepyeni bir ses deneyimine bağlayacak” iddiasında bulunuyor. Kulaklıklarda kullanılmaya başlanacak olan yeni Kirin teknolojisi hakkındaki tüm detayları öğrenmek için 6 Eylül'deki etkinliğe kadar beklememiz gerekecek.

Paylaşılan teaser ayrıca, yeni FreeBuds'ın taşıma ve şarj çantasıyla geleceğine de işaret ediyor. En son tanıtılan FreeBuds 2 de kendi özel çantasıyla gelmişti.

Xiaomi'den renkli ekranlı akıllı bileklik: Mi Band 4Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de satışa sunduğu yeni nesil akıllı bilekliği Mi Band 4'ü yakından inceledik. Daha fazla teknoloji kutusu videoları için youtube kanalımızı ziyaret etmeyi unutmayın.
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