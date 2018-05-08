iCloud nedir, nasıl kullanılır?
Pek çok ünlünün çıplak fotoğrafının internette paylaşıldığı ‘fappening’ sızıntılarında siber korsanlar, iCloud hesaplarına kimlik avı yöntemi kullanarak erişmeyi başardı. Hacklenen iCloud hesaplarıyla fotoğrafları internete sızan diğer ünlüler arasında Jennifer Lawrence, Miley Cyrus, Lindsey Vonn ve Kristen Stewart da var. Peki iCloud nedir, nasıl kullanılır?
Haziran 2011 WWDC'de tanıtılan iCloud, Apple Kimliğimizi kullanarak iTunes’a ihtiyaç duymadan internet üzerinden verileri yedeklediğimiz, diğer iOS cihazlarımızla (iPhone, iPod Touch, iPad, vs.) bazı bilgilerimizi senkronize edebildiğimiz ve çektiğimiz fotoğrafları Mac veya PC dahil bir çok cihaza anında yollayabildiğimiz bir Apple servisidir.
iOS kullanıcıları, verilerinin tamamını iTunes‘a yedekleyebiliyor. Fakat bu işlem için bir bilgisayara ihtiyacınız var. iCloud, sizi iTunes ve herhangi bir bilgisayar gereksiniminden kurtarıyor.
iCloud ne işe yarar?
a) Hiç iTunes kullanmadan cihazımızın yedeğini internet bağlanıtısı (Wi-Fi) üzerinden yedekleyebilir (backup) veya geri dönebilir (restore)
b) Kişiler (Contacts), Takvim (Calendar), Yer İmleri (Bookmarks), Notlar (Notes), vs. gibi önemli bilgilerimizin otomatik senkronize edilmesini ve diğer iOS tabanlı cihazlarımıza aktarılmasını sağlayabiliriz.
c) Fotoğraf Yayını (Photo Stream) sayesinde bir cihazımızda çektiğimiz fotoğrafı anında diğer cihazlarımızda (iPhone, iPad, iPod Touc, Mac, PC, Apple TV, vs.)
iCloud şifresi unutulduğunda ne yapılmalı?
Cloud şifre sıfıralama için icloud.com' u ziyaret edebilirsiniz. Buradaki güvenlik sorularına yanıt verebilirseniz, bu panel üzerinden şifre sıfırlama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. iCloud e-posta şifremi unuttum! Apple / iCloud hesabına kayıtlı e-posta şifresini unuttunuz ise mail şifre sıfırlama adımlarını deneyiniz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle