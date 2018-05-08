iCloud nedir, nasıl kullanılır?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
08.05.2018 - 15:45, Son Güncelleme:

iCloud nedir, nasıl kullanılır?

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iCloud nedir, nasıl kullanılır?

Pek çok ünlünün çıplak fotoğrafının internette paylaşıldığı ‘fappening’ sızıntılarında siber korsanlar, iCloud hesaplarına kimlik avı yöntemi kullanarak erişmeyi başardı. Hacklenen iCloud hesaplarıyla fotoğrafları internete sızan diğer ünlüler arasında Jennifer Lawrence, Miley Cyrus, Lindsey Vonn ve Kristen Stewart da var. Peki iCloud nedir, nasıl kullanılır?

Haziran 2011 WWDC'de tanıtılan iCloud, Apple Kimliğimizi kullanarak iTunes’a ihtiyaç duymadan internet üzerinden verileri yedeklediğimiz, diğer iOS cihazlarımızla (iPhone, iPod Touch, iPad, vs.) bazı bilgilerimizi senkronize edebildiğimiz ve çektiğimiz fotoğrafları Mac veya PC dahil bir çok cihaza anında yollayabildiğimiz bir Apple servisidir.

iOS kullanıcıları, verilerinin tamamını iTunes‘a yedekleyebiliyor. Fakat bu işlem için bir bilgisayara ihtiyacınız var. iCloud, sizi iTunes ve herhangi bir bilgisayar gereksiniminden kurtarıyor.

iCloud ne işe yarar?

a) Hiç iTunes kullanmadan cihazımızın yedeğini internet bağlanıtısı (Wi-Fi) üzerinden yedekleyebilir (backup) veya geri dönebilir (restore)

b) Kişiler (Contacts), Takvim (Calendar), Yer İmleri (Bookmarks), Notlar (Notes), vs. gibi önemli bilgilerimizin otomatik senkronize edilmesini ve diğer iOS tabanlı cihazlarımıza aktarılmasını sağlayabiliriz.

c) Fotoğraf Yayını (Photo Stream) sayesinde bir cihazımızda çektiğimiz fotoğrafı anında diğer cihazlarımızda (iPhone, iPad, iPod Touc, Mac, PC, Apple TV, vs.)

iCloud şifresi unutulduğunda ne yapılmalı?

Cloud şifre sıfıralama için icloud.com' u ziyaret edebilirsiniz. Buradaki güvenlik sorularına yanıt verebilirseniz, bu panel üzerinden şifre sıfırlama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. iCloud e-posta şifremi unuttum! Apple / iCloud hesabına kayıtlı e-posta şifresini unuttunuz ise mail şifre sıfırlama adımlarını deneyiniz.

 

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