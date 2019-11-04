İçerik pazarlamanın geleceği parmaklarımızın ucunda değil, iki dudağımızın arasında

Günlük hayatımızda zaman zaman farklı işleri aynı anda yapmamız gerekebiliyor. Örneğin; televizyon izlerken, yemek yaparken, araba kullanırken, alışveriş yaparken aynı anda mail kutumuzu kontrol etmemiz, navigasyonu kullanmamız, hava durumunu kontrol etmemiz gerekebiliyor. İşte bu yüzden akıllı telefonlarımızı elimize almadan birçok işimizi pratik bir şekilde halletmemize yardımcı olan sesli aramalar her geçen gün daha fazla kullanılıyor. Şu an için sesli aramaların ağırlıklı olarak telefon görüşmesi yapmak, yol tarifi almak, takvim kontrolü yapmak ve müzik listesi hazırlamak için kullanıldığını söyleyebiliriz, ancak 2020 yılında bu aramaların çok daha fazla yapılacağı öngörülüyor.

2019 yılı itibarıyla aramaların %25’i sesli olarak gerçekleştirilirken, 2020’de bu oranın %50’lere ulaşması bekleniyor. Peki şu an sesli aramalar için en çok hangi asistanlar kullanılıyor, işte cevabı…

Google Asistan

Google Asistan en fazla kullanılan uygulamaların başında geliyor. Kullanım yöntemiyse gayet basit, “Hey, Google!” dediğinizde asistanınız aracılığıyla istediğiniz sesli aramayı gerçekleştirebiliyorsunuz.

Google Asistan yaptığınız aramalara cevap verebilmek için Google arama indeksini kullanıyor. Ulaştığı bilgileri de sesli bir şekilde sizinle paylaşıyor. Yani aslında, 21 yaşında kutsal bir bilgi kaynağı olan Google, aramalarınızın sonuçlarını yine kendisine sorarak buluyor ve hızlı bir şekilde cevapları size aktarıyor. Google Asistan’ın işlevselliğini Google Actions ile genişletmek de mümkün.

Amazon Alexa

Amazon Alexa da Google Asistan ile çok benzer bir asistan hizmeti sunuyor. En büyük avantajı, arkasında Amazon’un olması ve alışveriş yaparken ya da sipariş verirken kullanıcılara hız kazandıracak büyük kolaylıklar sağlaması. Alışveriş dışındaki genel aramalara gelecek olursak, burada da Alexa’nın ihtiyacınız olan bilgilere Bing arama motoru üzerinden ulaştığını belirtmekte fayda var. Bu yüzden içeriklerinizi optimize etmek için Bing Webmaster Tools ve Bing uygulamalarını da kullanmanız gerekiyor. Ayrıca Amazon, Alexa Skills ile geliştiricilerin kendi sesli uygulamalarını yaratabilmelerine de olanak tanıyor. Bu da onları Google’dan ayıran bir başka özellik olarak öne çıkıyor. Amazon, Alexa Skills’i şöyle açıklıyor: “Bir kullanıcı Alexa ile bir cihaza konuştuğunda, konuşma Alexa servisine bulut yoluyla ulaşıyor. Alexa konuşmayı anlıyor, kullanıcının ne istediğini belirliyor ve daha sonra kullanıcının isteğini yerine getirebilecek olan belirli alanı kullanıcıya sunuyor. Tüm bu konuşma tanıma ve iletişim işlemleri bulut içerisinde Alexa tarafından gerçekleştiriliyor.” Bu tanımlamadan da anlıyoruz ki, Alexa’nın Google’dan ya da Siri’den hiç geri kalmaya niyeti yok.

Apple Siri

iPhone kullanıcısı olup Siri ile tanışmamak ne mümkün. Hatta komut vermek, soru sormak, arama yapmak yerine Siri ile dertleşenlere de sık sık denk geliyoruz sosyal medyada. Konumuza dönecek olursak, çok sevgili Siri’nin de işleyiş mantığı diğer asistanlarla hemen hemen aynı. “Hey, Siri” diyerek seslendikten sonra Siri tüm sorularınıza yanıt vermek üzere harekete geçiyor. Sadece iPhone kullanıcılarının faydalanabildiği Siri de Amazon Skills ve Google Actions’a benzeyen, ses ile çalışan uygulamalar olan ‘Siri Kısa Yolları’ oluşturmanıza olanak sağlıyor. ‘Siri Kısa Yolları’nı yemek siparişi vermek gibi günlük işlerinizde kullanabiliyorsunuz. Ayrıca Siri, hareketlerinizi takip ediyor, rutinlerinizi hatırlıyor ve kilit ekranında ya da aramalarda size yararlı öneriler sunuyor. Apple’ın sunduğu bir araç da SiriKit. Bu araç, iOS ve watchOS uygulamalarınızın Siri ile birlikte çalışmasına imkan tanıyor.

Microsoft Cortana:

Microsoft’un kendi tanıtım ifadelerinden yola çıkarak, Cortana’nın daha azını yaparak daha fazlasını başarmanıza olanak tanıyan bir asistan olduğunu söyleyebiliriz. Cortana da sorularınıza yanıt vermek için Microsoft’un kendi arama motoru olan Bing’den faydalanıyor. Ancak, Microsoft Cortana için kendi uygulamalarını kullanmıyor. Bunun yerine Alexa Skills kullanıyor. Yani Cortana için bir uygulama yaratmak istediğiniz zaman Alexa Skill kullanmanız gerekiyor.

2020 yılında ve sonrasında bu ve benzeri sesli arama uygulamalarının, dijital asistanların artık daha yaygın şekilde kullanılacağını düşünürsek, büyük markaların / şirketlerin bir an önce sesli arama optimizasyonunu yapması gerektiğini hatırlatalım. Çünkü dijital mecralarda içerik pazarlamanın geleceği parmaklarımızın ucunda değil, iki dudağımızın arasında olacak gibi görünüyor.





Şinasi Furkan AVCI

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