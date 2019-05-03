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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
03.05.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

İçeriden gelen siber tehlikeye aman dikkat!

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İçeriden gelen siber tehlikeye aman dikkat!

ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal, şirketlerin en büyük sıkıntılarından birinin, içeriden dışarıya yönelik veri sızıntıları olduğunu söyledi. “Bu sızıntı, endüstriyel casusluk ve kötü niyetle olabileceği gibi ihmalkârlık veya personel hatası ile de meydana gelebilir” diyen Akbal, “şirketler veri sızıntılarına karşı artık savunmasız değil” açıklamasını yaptı.

“Siber tehditlerin genel olarak dışarıdan geleceği varsayılır. Ancak pek çok kez tehdit içeriden de oluşabilir” tespitini yapan ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal, çalışanların bilerek ya da bilmeyerek, hassas şirket verilerini dışarıya sızdırabileğini söyledi. Akbal, “Yaşadığımız dijital çağda bu durum, şirketlerin en önemli sıkıntılarından biri. Endüstriyel casusluk, kötü niyet, ihmalkârlık veya personel hatası, sebep ne olursa olsun, sızan kritik şirket verisi, dışarıdan gelebilecek siber saldırıdan daha büyük sorunlara ve mali kayıplara yol açabilir” diye konuştu.

Hızlı veri akışı kontrolü zorlaştırıyor

Artan hızlı veri akışının hem dışarıdan hem de içeriden kaynaklı siber tehditleri denetlemeyi zorlaştırdığına dikkat çeken Asım Akbal, DLP çözümlerinin iç tehditlere karşı denetim sağladığını, antivirüs yazılımlarının ise ağırlıklı olarak dış etkenlere karşı savunma oluşturduğunu belirtti.

Qnap ve Berqnet de katıldı

“Geleceğe Hazır Siber Güvenlik” toplantısına, veri depolama çözümleri sunan Qnap Türkiye Ülke Müdürü İsmail Doğan, Firewall çözümleri sağlayıcısı Berqnet Genel Müdürü Yardımcısı Artuğ Tikiç ve bağımsız siber güvenlik uzmanı Alper Başaran da katılarak dinleyicilerle görüşlerini paylaştılar.

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