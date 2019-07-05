ICANN'dan .org alan adları için çok önemli adım
İnternet alan adı kayıtlarından sorumlu ICANN, büyük bir topluluğun itirazlarına rağmen .org alan adlarındaki fiyat kısıtlamalarını kaldırdı.
ICANN, .org alan adlarında önemli bir değişikliğe gitti, fiyat sınırlamalarını kaldırdı. Bu değişiklikle birlikte .org alan adlarını yöneten Public Interest Registry, bu alan adları için istediği fiyatı belirleyebilecek. .org alan adları, çoğunlukla kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve diğer tür kuruluşlar tarafından kullanılıyor. Bunun yanında .info alan adını yöneten Afilias da .info alan adları için dilediği kadar para isteyebilecek.
Chip Online'ın haberine göre ICANN'ın konuyla ilgili kullanıcılardan aldığı 3.000 yorumdan sadece altısı tavan fiyatın kaldırılmasını destekliyor. Şu an kayıtlı yaklaşık 10 milyon .org alan adı bulunuyor. Bu alan adları, Public Interest Registry'nin fiyatları dilediği gibi yükseltmesini engelleyecek bir sistemle kaydediliyor. Ancak değişiklik sonrasında .org adreslerini kullananlar, ciddi fiyat artışlarıyla karşılaşabilirler.
Bununla birlikte Public Interest Registry yönetimi, büyük tepkilere neden olmamak için zam yapmadan önce bir süre beklemeyi tercih edebilir.
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