IBM Watson ile hasar tespiti akıllı hale geliyor
Türkiye'de bir sigorta şirketi, IBM Watson Görsel Tanıma Servisi ile kazalı araçlarda hasar tespit sürecinde, araç fotoğraflarının yüklenmesi ve incelenmesini yüzde 70 oranında kısaltacak.
IBM ve Anadolu Sigorta, hasar tespit süreçlerini yapay zeka kullanarak daha hızlandırmak için birlikte çalıştıklarını duyurdu. IBM Bulut üzerinde sunulan IBM Watson Görsel Tanıma Servisi, Anadolu Sigorta’ya araç hasarını gösteren fotoğraflar üzerinden gözden geçirmesinde ve hızlıca analiz yapmasında yardımcı olacak. Böylece Anadolu Sigorta yüzde 70 oranında daha hızlı fotoğrafları yükleyip değerlendirebilecek. Bu da hasar tespiti ve fiyat tekliflerinin daha hızlı tamamlanmasını sağlayarak müşteri deneyimini iyileştirecek.
Şirket, her gün ortalama olarak 1200 adet araç hasar dosyası açarken, bu dosyaların yüzde 63'ü hasarın daha az olduğunu ve aracın “yürür” durumda bulunduğunu gösteren dosyalardan oluşuyor. Anadolu Sigorta, bu dosyalar üzerinden hasar değerlendirme sürecini optimize etmek amacıyla, esnek ve özelleştirilebilir yapısı sayesinde IBM Watson Görsel Tanıma Servisi’nden faydalanacak.
Buna göre, ilk aşamada sözleşmeli oto servisleri, araç hasarının bir görüntüsünü alarak şirkete ait uygulamaya yükleyecek ve sigorta şirketinin eksperleri ile mobil uygulama üzerinden paylaşacak. Doğru fotoğrafları almak için uygulama üzerinde bir fotoğraf asistanı da olacak. Böylece sigorta şirketine olması gerektiği gibi görsellerin ulaştırılması sağlanacak. IBM Watson, hasarlı parçaları, hasar boyutunu ve onarımın veya değiştirmenin gerekli olup olmadığıyla ilgili bilgileri otomatik olarak belirleyip sınıflandıracak ve eksperleri bilgilendirecek.
Şirket uzmanları ile IBM’in veri bilimcileri, şu anda IBM Watson'ı otomobilin tampon, çamurluk, kapı gibi parçaları ve hasarları konusunda eğitiyor. Uygulamanın bu yılın ikinci yarısında, öncelikle anlaşmalı servislere ve hasar tespit eksperlerine açılması hedefleniyor. IBM ve Anadolu Sigorta, yapay zekayla ilgili genel yol haritasının çıkarılması için de birlikte çalışıyor.
Şirket, ikinci aşamada ise yapay zeka temelli uygulamayı kendi müşterilerine açmayı hedefliyor. Buna göre sigortalılar, IBM ile birlikte oluşturulan yeni platform ile araçlarının hasarıyla ilgili görüntüleri basit bir şekilde mobil uygulamaya yükleyerek, araçları hakkında bazı temel bilgileri kendileri girecek. Böylece hasar tespit süreci daha da hızlanmış olacak.
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