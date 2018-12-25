IBM mühendislerinden sağlığınızı kontrol eden tırnak sensörü
Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden IBM, tırnağa monte edilen ve kullanıcıların sağlığını analiz eden özel bir sensör geliştirdi.
IBM mühendisleri sıra dışı bir çalışmaya imza attı. İnsanların kavrama gücünü test edebilecek bir sensörü tırnağa monte eden uzmanlar, bu sayede zorlanma ölçer kullanarak tırnağınızın ne kadar deforme olabildiğini gözler önüne seriyor. Bu bilgileri işleyen yapay zeka teknolojisi ise Parkinson başta olmak üzere pek çok hastalıkla bu toplanan verileri karşılaştırarak kullanıcının herhangi bir sağlık sorununun olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor.
İlk etapta parkinson hastalığının erken teşhisi için kullanılacağı düşünülen tırnak sensörünün ilerleyen dönemlerde farklı alanlarda da kullanılabileceği düşünülüyor.
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