Hyundai'den birden fazla çarpışmaya dayanabilen hava yastığı
Otomotiv devi Hyundai'nin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni nesil hava yastıkları, dayanıklı yapılarıyla ön plana çıkacak gibi görünüyor. Bu yastıklar, bugün kullandığımız hava yastıklarından farklı olarak bir değil birkaç kez kullanılabilecek. Peki ama bu nasıl mümkün olacak?
Henüz geliştirilme aşamasında olan yeni nesil hava yastıkları, ilk çarpışma sonrasında yaralanmaları önlemek adına sisteme yeni bir bakış açısı getiriyor: Şöyle ki, ilk darbede açılan ana hava yastığının ardından ayrıca bir darbe gelmesi durumunda ek hava yastıkları devreye girecek. Böylece hava yastığı açıldıktan sonra meydana gelebilecek olası kazaların önüne geçilmeye çalışılacak.
Hyundai yetkilisi Taesoo Chi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada birden çok çarpışma söz konusu olduğunda çoklu hava yastıklarının hayat kurtarıcı olabileceğine dikkat çekti ve yolcuların güvenliği için bu ürünü seri üretim aşamasına taşımayı planladıklarını kaydetti.
Yapılan kapsamlı bir dizi araştırma sonrasında geliştirilen yeni nesil hava yastıklarının sürücüye ne zaman ulaşacağını ise bugünden söylemek için oldukça erken.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle