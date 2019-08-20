HyperX'ten yeni oyuncu kulaklığı: Cloud Alpha S
HyperX, Gamescom’da Cloud Alpha S oyuncu kulaklığını tanıttı. Yeni oyuncu kulaklığında bas ayar sürgüleri, özel ayarlanmış HyperX 7.1 çevresel ses ve çift odacık teknolojisi yer alıyor.
Kingston’ın oyunculara yönelik bölümü olan HyperX Gamescom’da HyperX Cloud Alpha S oyuncu kulaklığını tanıttı. HyperX oyuncu kulaklığı serisinin bu yeni üyesinde üç seviyeye sahip bas ayarı sürgüsü ve dinleyiciyi oyun atmosferinin içine sokan özel HyperX sanal 7.1 çevresel ses özelliği bulunuyor.
Cloud Alpha S, oyun içi sesleri inanılmaz frekans aralığı, ton ve tını ile hassas bir şekilde sunmak için çift odacık teknolojisinden yararlanıyor.Cloud Alpha S, sahip olduğu çift odacık sayesinde bas sesleri orta ve yüksek frekanslı seslerden ayırarak oyunları, müzikleri ve filmleri etkileyici ve gerçekçi hale getiren dinamik sesler oluşturuyor. HyperX Cloud Alpha’nın tüm tasarım ve ses kalitesi özelliklerini taşıyan Cloud Alpha S, bunlara ek olarak 7.1 çevresel ses ve birleştirme özellikleri sunuyor.
Cloud Alpha S; kaliteli hafızalı köpükten üretilen kulak yastıkları, nefes alabilir yapıdaki suni deri ve dayanıklı alüminyum çerçeve sunuyor. Kulaklık ayrıca, gürültü engelleme özelliğine sahip ayrılabilir bir mikrofon, örgülü kablo, kumaş yedek kulak yastıkları ve taşıma çantasıyla birlikte geliyor.
HyperX ürünleri 20-24 Ağustos tarihleri arasında Gamescom HyperX standında (Hall F08N Stand A-010, Hall 8’in arkasındaki açık alan) sergilenecek.
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