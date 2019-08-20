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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
20.08.2019 - 10:37, Son Güncelleme:

HyperX'ten yeni oyuncu kulaklığı: Cloud Alpha S

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HyperX'ten yeni oyuncu kulaklığı: Cloud Alpha S

HyperX, Gamescom’da Cloud Alpha S oyuncu kulaklığını tanıttı. Yeni oyuncu kulaklığında bas ayar sürgüleri, özel ayarlanmış HyperX 7.1 çevresel ses ve çift odacık teknolojisi yer alıyor.

Kingston’ın oyunculara yönelik bölümü olan HyperX Gamescom’da HyperX Cloud Alpha S oyuncu kulaklığını tanıttı. HyperX oyuncu kulaklığı serisinin bu yeni üyesinde üç seviyeye sahip bas ayarı sürgüsü ve dinleyiciyi oyun atmosferinin içine sokan özel HyperX sanal 7.1 çevresel ses özelliği bulunuyor. 

Cloud Alpha S, oyun içi sesleri inanılmaz frekans aralığı, ton ve tını ile hassas bir şekilde sunmak için çift odacık teknolojisinden yararlanıyor.Cloud Alpha S, sahip olduğu çift odacık sayesinde bas sesleri orta ve yüksek frekanslı seslerden ayırarak oyunları, müzikleri ve filmleri etkileyici ve gerçekçi hale getiren dinamik sesler oluşturuyor. HyperX Cloud Alpha’nın tüm tasarım ve ses kalitesi özelliklerini taşıyan Cloud Alpha S, bunlara ek olarak 7.1 çevresel ses ve birleştirme özellikleri sunuyor.

Cloud Alpha S; kaliteli hafızalı köpükten üretilen kulak yastıkları, nefes alabilir yapıdaki suni deri ve dayanıklı alüminyum çerçeve sunuyor. Kulaklık ayrıca, gürültü engelleme özelliğine sahip ayrılabilir bir mikrofon, örgülü kablo, kumaş yedek kulak yastıkları ve taşıma çantasıyla birlikte geliyor. 

HyperX ürünleri 20-24 Ağustos tarihleri arasında Gamescom HyperX standında (Hall F08N Stand A-010, Hall 8’in arkasındaki açık alan) sergilenecek. 

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