Hyper-casual oyun geliştirme maratonu Hyper Jam başlıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriHyper-casual oyun geliştirme maratonu Hyper Jam başlıyor
GeriTeknoloji Hyper-casual oyun geliştirme maratonu Hyper Jam başlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
24.10.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Hyper-casual oyun geliştirme maratonu Hyper Jam başlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hyper-casual oyun geliştirme maratonu Hyper Jam başlıyor

Netmarble EMEA ve İTÜ Oyun Tasarlama ve Geliştirme Kulübü işbirliği ile düzenlenen Hyper Jam, tüm amatör ve profesyonel oyun geliştiricilerini 48 saat sürecek bir hyper-casual oyun yaratma maratonuna davet ediyor. 25-27 Ekim 2019 tarihlerinde Netmarble İstanbul ofisinde düzenlenecek Hyper Jam’e başvurular başladı.

Netmarble EMEA ve İTÜ Oyun Tasarlama ve Geliştirme Kulübü tarafından, Red Bull sponsorluğunda düzenlenen Hyper Jam, amatör ve profesyonel oyun geliştiricileri, ekiplerini kurup hyper-casual türünde kendi oyunlarını kodlayacağı 48 saatlik bir maratona çağırıyor. Netmarble İstanbul ofisinde gerçekleşecek etkinlik 25 Ekim Cuma günü saat 19.00’da başlayıp 27 Ekim Pazar günü 20.00’ye kadar sürecek.

Hyper Jam etkinliğinde katılımcılar, öncelikle kendilerini tanıtıp projelerini gerçekleştirecek ekibi kuracak. Ardından verilecek temaya göre ekipler, bu temayla ilgili bir hyper-casual oyun geliştirmeye çalışacak. Hyper-casual oyunlar hızlıca başlatılıp kolayca oynanabilen, basit bir oyun mekanizmasına sahip oyunlar olarak tanımlanıyor. Cuma günü saat 21.30’da başlayacak oyun geliştirme süreci, Pazar günü saat 15.30’da sona erecek. Etkinliğin sonunda ekipler, oyun projelerini diğer katılımcılara ve Netmarble’ın profesyonel mentorlarına sunacak.

Keşfedilmeyi bekleyen oyun geliştiriciler için fırsat

Netmarble EMEA Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek, “Mobil oyun geliştirmede Türkiye’yi oyun dünyasının sayılı merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Hyper Jam etkinliği de Türkiye’nin oyun ekosistemine katkıda bulunacak yeni oyunlar ve oyun geliştiricilerin keşfedilmesi adına çok önemli bir fırsat sunuyor. Netmarble EMEA olarak amacımız; oyun geliştiricilerinin yanında yer alarak, global bilgi birikimimizi ve tecrübelerimizi aktarmak, onların hem yerel hem de global pazarda başarı ihtimallerini yükseltmektir” dedi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle