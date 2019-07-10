HWMonitor nedir?
HWMonitor adlı sıcaklık izleme aracıyla CPU ve GPU’nun mevcut sıcaklıklarını ve maksimum sıcaklıklarını takip edebilirsiniz.
HWMonitor, PC'nizin içerisindeki bileşenlerin üreticisini ve modelini göstermekle kalmıyor, bazı parametreleri canlı olarak gösteriyor. Bu parametreler arasında güç tüketimi, fan hızları, kullanım oranı, işlemci saat hızı ve sıcaklık var. Aşırı ısınmalar PC'nizin otomatik olarak kapanmasına yol açabildiğinden, sıcaklık bilgileri işinize yarayabilir.
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