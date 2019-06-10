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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
10.06.2019 - 07:10, Son Güncelleme:

Hürkuş'tan kazanılan deneyim Gökbey'i daha hızlı gökyüzüne taşıyacak

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Hürkuş'tan kazanılan deneyim Gökbey'i daha hızlı gökyüzüne taşıyacak

İlk Türk sivil imalatı olarak yaklaşık 8 yılda uluslararası alanda sertifikalandırılan yeni nesil eğitim uçağı Hürkuş'tan kazanılan deneyimler, Genel Maksat Helikopteri Gökbey için ihtiyaç duyulan süreyi yarı yarıya azaltacak.

Sivil hava aracının uluslararası hava sahasında uçabilmesi için Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kuralları gereği emniyet gereksinimlerini karşılayacak şekilde tip sertifikasına sahip olması gerekiyor. 

Türkiye'nin son dönemde geliştirdiği özgün ve milli hava platformlarının ulusal ve uluslararası alanda yer bulabilmesi için sertifikasyon uçuş test süreçleri büyük önem taşıyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonunda yeni nesil eğitim uçağı Hürkuş, yaklaşık 8 yıllık çalışma sonunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından sertifiye edilen ilk uçak ve Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından sertifiye edilen ilk Türk uçağı oldu. Böylece Hürkuş'un emniyetle uçabilecek standartlara sahip olduğu ortaya konuldu.

Hürkuş, özelinde yürütülen çalışmalarla sertifikasyon uçuş testlerine ilişkin birçok deneyim ve kazanım elde edildi.

Türkiye’de üretilen ve uluslararası alanda sertifikalandırılan ilk Türk sivil imalatı olan Hürkuş Eğitim Uçağı için yürütülen geliştirme ve sertifikasyon uçuş test süreçleri Genel Maksat Helikopteri Gökbey için de yürütülüyor.

Askeri ve sivil kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik geliştirilen helikopter, sertifikasyon süreci sonunda personel nakliyesi, pilot eğitimi, arama kurtarma, iç güvenlik, sınır güvenliği, ambulans, VIP taşıma, ormancılık, yangınla mücadele, kıyı ötesi taşıma ve arama kurtarma gibi bir dizi görev icra edilebilecek.

Takvim büyük ölçüde kısalacak

Hürkuş'un sertifikasyon uçuş testlerinde alınan dersler ve elde edilen kazanımlar, Gökbey'deki gereksinimler ve yapılacak faaliyetlere ışık tutuyor.

Hürkuş deneyimi, Türkiye'de bu alanda çalışan kişi ve kuruluşlar açısından önemli bir deneyim oldu. Bu süreç tüm paydaşlar açısından bir anlamda okul işlevi gördü.

Bu deneyimler ışığında Hürkuş benzeri bir kategoride sertifikasyon sürecinin 8 yıl yerine 3-3,5 yılda başarıyla sonuçlandırılabileceği belirtiliyor.

Gökbey için önümüzdeki günlerde yoğun sistem, alt sistem ve uçuş testleri gerçekleştirilecek. Havacılık otoriteleri tarafından sertifikasyon süreçlerinin tamamlanmasıyla Gökbey, Türkiye ve yurt dışından askeri ve sivil alandaki görevler için güvenle uçacak.

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