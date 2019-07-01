Hücumbotlara yerli uydu haberleşme yeteneği

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriHücumbotlara yerli uydu haberleşme yeteneği
GeriTeknoloji Hücumbotlara yerli uydu haberleşme yeteneği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
01.07.2019 - 09:29, Son Güncelleme:

Hücumbotlara yerli uydu haberleşme yeteneği

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hücumbotlara yerli uydu haberleşme yeteneği

ASELSAN'ın geliştirdiği Türkiye'nin ilk yerli ve milli 1 metre 3 eksen Stabilize X-Bant Uydu Haberleşme Anten Sistemi, TCG Meltem üzerine entegre edilerek Akdeniz ve Ege sularındaki testlerden başarıyla geçti.

ASELSAN'ın deniz platformları için geliştirdiği yerli ve milli uydu haberleşme sistemleri, Akdeniz ve Ege sularındaki testlerden başarıyla geçerek kullanılmaya başladı.

Uydu haberleşme sistemleri, her türlü deniz koşulunda, yüzer/dalar unsurların bağlı bulundukları harekat/komuta merkezleriyle taktik sahadaki komutanların harekat ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik emniyetli ve hızlı ses, görüntü ve veri haberleşme yeteneği sunuyor.

ASELSAN, deniz platformlarının uydu haberleşme ihtiyaçları için bir dizi proje yürütüyor.

Bu projelerden birini Kılıç Sınıfı Hücumbotlara Askeri Uydu Muhabere Sistemi Temini (KASUMSİS) Projesi oluşturuyor.

KASUMSİS Projesi kapsamında teslim edilen X-Bant Anten Sistemi tasarımına ASELSAN öz kaynaklı proje olarak başlandı. Daha sonra Türkiye'de ilk yerli ve milli 1 metre 3 eksen Stabilize X-Bant Uydu Haberleşme Anten Sistemi tasarım çalışmalarına devam edildi. İlerleyen aşamada Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN arasında yaklaşık 38 milyon dolar bedelli KASUMSİS Projesi sözleşmesi imzalandı.

Denizkurdu Tatbikatı'nda tam not aldı

Yerli ve milli olarak tasarlanan diğer uydu haberleşme birimleriyle oluşturulan KASUMSİS X-Bant Uydu Haberleşme Sistemi Kalifikasyon ve Fabrika Testleri, SSB ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı katılımıyla nisan ayında başarılı şekilde tamamlandı.

Sonrasında ilk KASUMSİS X-Bant Uydu Haberleşme Sistemi, TCG Meltem üzerine entegre edilerek Akdeniz ve Ege sularındaki liman kabul ve seyir kabul testlerinden başarıyla geçti ve "birinci geçici kabul" geçekleştirildi.

Sistem mayıs ayındaki Denizkurdu 2019 Tatbikatı'nda ilk kez Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından aktif olarak kullanıldı ve tam not aldı. KASUMSİS X-Bant Uydu Haberleşme Sistemi sayesinde Kılıç sınıfı hücumbotlar uydu kapsama alanındaki her türlü deniz şartında IP tabanlı, kesintisiz ve güvenli haberleşme yeteneğine sahip oldu.

ASELSAN, KASUMSİS Projesi'nde geliştirilen 1 metre antenin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait çeşitli büyüklükteki gemi platformlarının x-bant uydu haberleşme ihtiyacının karşılanması amacıyla 3 eksende stabilize 1,5 metre/1,8 metre X-Bant Gemi Uydu Haberleşme Kaide ve Anten Sistemi projeleri yürütüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?