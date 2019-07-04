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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
04.07.2019 - 07:10, Son Güncelleme:

Hubble ve Spitzer 'öte gezegen' için ilk kez birlikte çalıştı

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Hubble ve Spitzer 'öte gezegen' için ilk kez birlikte çalıştı

NASA'nın iki teleskobu, Gliese 3470 b'nin atmosferinin kimyasına ilişkin detaylı çalışma yürütülmesi için ilk kez birlikte görev yaptı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) iki teleskobu, Dünya'dan büyük, Neptün'den küçük bir gezegenin atmosferi hakkında ayrıntılı bilgi edinilmesini sağladı.

ScienceDaily'nin haberine göre, Hubble ve Spitzer teleskopları, Gliese 3470 b gezegeninin atmosferinin kimyasına ilişkin detaylı çalışma yürütülmesi için ilk kez birlikte kullanıldı.

Hubble ve Spitzer'in ortak çalışması sayesinde gök bilimciler, Güneş Sistemi'nde rastlanmayan ancak diğer yıldız sistemlerinde yaygın görülen türde bir gezegen olan, Dünya'dan büyük, Neptün'den küçük Gliese 3470 b'nin atmosferinde hidrojen ve helyumun baskın olduğunu tespit etti.

Kanada'da Montreal Üniversitesinde görevli gök bilimci Björn Benneke, "Bu, gezegen oluşumu açısından büyük bir keşif. Gezegen yıldızına çok yakın dönüyor ve Jüpiter'den çok daha küçük, Dünya'nın kütlesinin 318 katı büyüklüğünde. Ancak başlangıçtan beri var olan ve büyük ölçüde ağır elementlerle kirlenmemiş hidrojen/helyum atmosferinin bütünlüğünü korumayı başarıyor. Güneş Sistemi'nde böyle bir şeye sahip değiliz, onu çarpıcı kılan şey de bu." değerlendirmesini yaptı.

Hubble ve Spitzer öte gezegen için ilk kez birlikte çalıştı

Benneke, çalışmadan önce Gliese 3470 b atmosferinde Neptün'ünkinde olduğu gibi oksijen ve karbon gibi daha ağır elementlere büyük ölçüde rastlanacağını düşündükleri, öte yandan tam tersi bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

"Sıcak Jüpiterler" olarak adlandırılan diğer öte gezegenlerin yıldızlarından uzakta oluştukları ve zaman içinde yıldızlarına yaklaştıklarının sanıldığını dile getiren Benneke, bu gezegenin ise bugün var olduğu yerde oluşmuş göründüğünü kaydetti.

NASA teleskoplarının, çalışma için gezegenin yıldızının önünden 12 geçişini ve 20 tutulmayı gözlemlediği belirtildi. 

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