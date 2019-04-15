Hubble teleskobu Messier 3 yıldız kümesini fotoğrafladı
ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Hubble Uzay Teleskobu derin uzay gözlemleri sırasında 34 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan Messier 3 adındaki yıldız kümesini görüntüledi.
Hubble Uzay Teleskobu yeni görüntüler elde etmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi de gökyüzünün en parlak nesnelerinden birisi olan Messier 3 isimli yıldız kümesi görüntülendi. 34 bin ışık yılı uzaklığında olan yıldız kümesi karanlıkta çıplak gözle dahi görülebiliyor.
Charles Messier tarafından 1764 yılında keşfedilen Messier 3, 6,2 değerinde görünür parlaklığa sahip. Bununla beraber gökyüzünün en parlak nesnelerinden biri olan yıldız kümesinde 500 bin yıldız bulunuyor.
Messier 3'ün en dikkat çekici özelliklerinden biri ise çok fazla sayıda değişen yıldıza sahip olması. Aynı zamanda kümede yer alan her bir yıldızın yaşı 10 milyar civarında. Kütle çekim kuvvetleriyle birbirine bağlanan Messier 3'ün galaksinin en yaşlı yıldızlarından oluştuğu söyleniyor.
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