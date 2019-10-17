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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Haber: AA, Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 17.10.2019 - 16:41, Son Güncelleme:

Hubble Teleskobu "2I/Borisov" kuyruklu yıldızını görüntüledi

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Hubble Teleskobu "2I/Borisov" kuyruklu yıldızını görüntüledi

NASA'dan yapılan açıklamada, Hubble Teleskobu'nun, Güneş Sistemi'nden girdiği tespit edilen ikinci yıldızlar arası ziyaretçi 2I/Borisov kuyruklu yıldızını kayda aldığı bildirildi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, Güneş Sistemi dışından gelen "2I/Borisov" kuyruklu yıldızını görüntüledi.

NASA, kuyruklu yıldızın 12 Ekim'de kayda geçirilen 7 saatlik görüntüsünün hızlandırılmış halini internet sitesinde yayımladı.Görüntüde, kuyruklu yıldızın çekirdeğinin çevresinde yoğun bir toz bulutu olduğu ve mavi bir gaz tabakasıyla çevrelendiği görülüyor.

NASA uzmanları, bunun bugüne dek bir kuyruklu yıldızın kayda geçirilen en net görüntüsü olduğunu vurguladı.

Saatte yaklaşık 177 bin kilometre hızla hareket eden kuyruklu yıldızın 7 Aralık'ta Güneş'e yakın geçiş yapacağı, ardından hiperbolik bir eksende Güneş yörüngesini keserek 2020 ortalarında Güneş Sistemi'nden çıkacağı öngörülüyor.

Kırımlı amatör gökbilimci ve teleskop imalatçısı Gennady Borisov tarafından 30 Ağustos'ta keşfedilen kuyruklu yıldız, bugüne dek Güneş Sistemi'nden geçtiği tespit edilen ikinci kuyruklu yıldız oldu.

Daha önce 2017 yılında keşfedilen Oumuamua kuyruklu yıldızı Güneş'i yaklaşık 38 milyon kilometre teğet geçtikten sonra Güneş Sistemi'nden ayrılmıştı.

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