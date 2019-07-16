Huawei'nin sürpriz telefonu gün yüzüne çıktı!
Huawei, bu kez Mate 20 X model telefonunu güncelleyip 5G teknolojisini de bu cihazlarına kazandırmayı planlıyor. Peki Mate 20 X hangi özelliklerle gelecek? Türkiye'de de satışa sunulacak mı?
Huawei, geçtiğimiz yıl duyurduğu Mate 20 ve Mate 20 Pro ile birlikte bir de Mate 20X adında özel bir modeli kullanıcıların karşısına çıkarmıştı. Pek çok özelliği ile Mate 20'yi andırsa da, oldukça "büyük" farkları da yok değil. Öncelikle Full HD+ çözünürlük sunan OLED ekrandan bahsetmek gerekiyor. Ekranın boyutu tam olarak 7.2 inç. Ekranın bu kadar büyük olması, doğal olarak daha fazla pil gücü gerektiriyor ve Huawei, telefona 5.000mAh kapasiteli dev bir batarya eklemeyi ihmal etmemiş.
Telefonun kalbinde Huawei'in kendi işlemcisi Kirin 980 bulunuyor. Bu işlemci, 6GB RAM ile destekleniyor. 3 adet arka kameraya sahip olan Mate 20X'in kameraları 40, 20 ve 8 megapiksel çözünürlük sunuyor. Bir tableti andıran telefon, Huawei'in M Pen kalemini de destekliyor.
Bu kez gelen sürüm ise 5G teknolojisini destekleyecek. Bu ay içinde satışa sunulması planlanan telefonun fiyatının 1000 euro olması beklenirken, cihazın Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.
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