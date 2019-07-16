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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
16.07.2019 - 08:07, Son Güncelleme:

Huawei'nin sürpriz telefonu gün yüzüne çıktı!

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Huawei'nin sürpriz telefonu gün yüzüne çıktı!

Huawei, bu kez Mate 20 X model telefonunu güncelleyip 5G teknolojisini de bu cihazlarına kazandırmayı planlıyor. Peki Mate 20 X hangi özelliklerle gelecek? Türkiye'de de satışa sunulacak mı?

Huawei, geçtiğimiz yıl duyurduğu Mate 20 ve Mate 20 Pro ile birlikte bir de Mate 20X adında özel bir modeli kullanıcıların karşısına çıkarmıştı. Pek çok özelliği ile Mate 20'yi andırsa da, oldukça "büyük" farkları da yok değil. Öncelikle Full HD+ çözünürlük sunan OLED ekrandan bahsetmek gerekiyor. Ekranın boyutu tam olarak 7.2 inç. Ekranın bu kadar büyük olması, doğal olarak daha fazla pil gücü gerektiriyor ve Huawei, telefona 5.000mAh kapasiteli dev bir batarya eklemeyi ihmal etmemiş.

Telefonun kalbinde Huawei'in kendi işlemcisi Kirin 980 bulunuyor. Bu işlemci, 6GB RAM ile destekleniyor. 3 adet arka kameraya sahip olan Mate 20X'in kameraları 40, 20 ve 8 megapiksel çözünürlük sunuyor. Bir tableti andıran telefon, Huawei'in M Pen kalemini de destekliyor.

Bu kez gelen sürüm ise 5G teknolojisini destekleyecek. Bu ay içinde satışa sunulması planlanan telefonun fiyatının 1000 euro olması beklenirken, cihazın Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.

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