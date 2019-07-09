Huawei'nin kurucusu: Apple'ı örnek alıyoruz, çünkü...
ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları yüzünden son aylarda zor zamanlar geçiren Huawei'nin tepesindeki isim Ren Zhengfei, kullanıcıların gizliliği söz konusu olduğunda Apple'ı örnek aldıklarını açıkladı.
Apple'ın fazlasıyla önem verdiği kullanıcıların gizliliği konusu, Huawei'nin de gündeminde. Huawei'nin kurucusu olan Zhengfei, yaptığı son açıklamada Apple'ın kullanıcıların verilerini koruması konusunda yakından takip ettiklerini, Apple'ı rol model olarak aldıklarını duyurdu. Elbette Zhengfei'nin bu açıklamaları boşa değil; zira ABD'nin Huawei'yi uzun süredir casuslukla suçladığı herkesçe biliniyor; bu durum da Huawei için oldukça can sıkıcı bir durum ve kullanıcıların gizliliği ayrı bir önem kazanıyor.
Çin hükümeti ile olan ilişkilerinde de benzer bir yaklaşıma sahip olduklarını belirten Zhengfei, casusluk suçlamalarıyla ilgili asla böyle bir şeyi yapmayı düşünmediklerini, bir kez olsun yapılsaydı ABD'nin bunu tüm dünyaya yayması için elinde kanıt olacağını kaydetti ve ekledi: "Sonrasında faaliyet göstermekte olduğumuz 170 ülke ve bölge ürünlerimizi satın almaktan vazgeçer ve şirketimiz çökerdi."
HUAWEI VE ABD ARASINDA SON DURUM
Mayıs ayı ortalarında ABD, Huawei'nin Amerikan şirketleriyle çalışmasını kesin bir dille men etmişti. Ardından Google'ın Huawei'ye olan lisansını iptal etmesi şaşırtıcı olmadı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde tüm bu yaşananların aksine ABD merkezli şirketlerin Huawei ile çalışabileceği yönündeki açıklaması, tabloyu tamamen değiştirdi.
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