Huawei'nin işletim sistemi HongMeng OS bu hafta tanıtılıyor
Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei, Google ile yaşanan ambargo problemi nedeniyle zor günler geçirirken, kendi işletim sistemi HongMeng OS'u ortaya çıkarmaya hazırlanıyor.
ABD ticaret yasağı sonrasında geliştirmeye hız verdiği HongMeng OS, 9 Ağustos tarihinde Çin'de yapılacak etkinlikte dünyaya duyurulacak. Ülkenin Dongguan şehrinde düzenlenecek geliştirici konferansında ilk kez görülmesi beklenen Huawei'nin özel işletim sistemi, ilk olarak televizyon ve Nesnelerin İnterneti (IOT) kapsamındaki cihazlar için çalışacak.
Ancak Huawei'nin uzun vadede telefon, tablet ve hatta bilgisayarlarının bile bu işletim sistemiyle uyumlu çalışmasını planladığı belirtiliyor. Google'ın aynı paralelde geliştirdiği Fuchsia işletim sistemini yakından inceleyen Çin merkezli şirket, HongMeng OS'u bir mikro çekirdek etrafında oluştururken, yapay zeka teknoloji sayesinde de işletim sistemi birçok platformla uyumlu bir şekilde çalışabilecek.
Henüz Huawei tarafından doğrulanmasa da Huawei'nin Ekim ayında duyurmayı planladığı Mate 30 serisi telefonlarını Android yerine HongMeng OS ile kullanıcılara sunacağı konuşuluyor.
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