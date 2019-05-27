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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
27.05.2019 - 07:15, Son Güncelleme:

Huawei'nin işletim sistemi hakkında merak ettiğiniz her şey

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Huawei'nin işletim sistemi hakkında merak ettiğiniz her şey

Çin ve ABD arasındaki gerilim dolayısıyla son günlerde yaşanan Google-Huawei problemi gündemi meşgul ederken, Çinli mühendisler de boş durmuyor ve kendi işletim sistemleri üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Hongmeng OS isimli bu özel işletim sisteminin hangi özelliklerle geldiğine yakından bakalım.

Huawei, kendi işletim sistemi üzerinde uzun bir süredir çalışıyor; ancak HongMeng isminin tescil edildiği tarih oldukça yakın ve şirkete yakın kaynaklara göre bu tarih Ağustos 2018'den önce de değil. Şirketin, son günlerde Google ile yaşanan sorununun öncesinde hazırlık yaptığı bu özel işletim sisteminin varlığıyla ortaya çıkarken, diğer yandan Hongmeng OS'un hangi özelliklerle geldiği ise merak konusu. 

Huawei, sadece telefonlarda Google ile sorun yaşamakla kalmıyor; aynı zamanda bilgisayar tarafında da Microsoft ile sorunları var. Hal böyle olunca şirketin tek çıkış noktası kendi işletim sistemi ve daha da önemlisi kendi ekosistemini yaratması. 

Örneğin Google servislerinin desteğinin kesilmesiyle Gmail, Google Haritalar gibi temel uygulamalara erişim Huawei telefonlardan mümkün olmayacak; ki bu oldukça büyük bir sorun; zira telefon alanların öncelikli uygulamaları olmasından dolayı telefon tercihleri dahi bu adımda değişebilir. Peki Huawei bu konuda neler yapıyor?

Uygulama mağazası tarafında Aptoide ile anlaşan Huawei'nin bu Portekizli şirketi tercih etmesindeki birincil amaç, Google Play yasağından etkilenmeyecek olması. Bununla birlikte Huawei CEO’su yeni işletim sisteminin tüm Android ve Web uygulamaları ile de uyumlu olacağını belirtti. Bunun nasıl sağlanacağını henüz bilmiyoruz; ancak kullanıcılar için oldukça önemli bir gelişme olduğu da su götürmez bir gerçek. 

Huawei cihazlarda erişim sorununun ortaya çıkması halinde bunun sınırlarını kestirebilmek bugünden oldukça güç. Erişim sorununun sadece donanımsal ürünleri kapsamayacağı; aynı şekilde Facebook, WhatsApp, Instagram gibi popüler uygulamaların da Huawei telefonlarda çalışamama durumu söz konusu. Huawei'nin bu konuda bir çözümü var mı? Henüz kimse bilmiyor.

İşletim sistemi tarafına geri dönecek olursak Hongmeng OS adında özel bir Huawei işletim sisteminin yolda olduğunu söyleyebiliriz. Henüz test aşamasında olmasından dolayı yeni işletim sistemine ait bir ekran görüntüsü de internete sızmış değil; ancak 2020 yılı başlarında kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor. Ancak Huawei'nin de kabul ettiği gibi güç olan işletim sistemini geliştirmek değil, ekosistemi oluşturmak. 

Son olarak ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei ile alınan kararları 90 gün boyunca ertelemiş ve şirkete bir esneklik sunmuştu.


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