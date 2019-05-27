Huawei'nin işletim sistemi hakkında merak ettiğiniz her şey
Çin ve ABD arasındaki gerilim dolayısıyla son günlerde yaşanan Google-Huawei problemi gündemi meşgul ederken, Çinli mühendisler de boş durmuyor ve kendi işletim sistemleri üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Hongmeng OS isimli bu özel işletim sisteminin hangi özelliklerle geldiğine yakından bakalım.
Huawei, kendi işletim sistemi üzerinde uzun bir süredir çalışıyor; ancak HongMeng isminin tescil edildiği tarih oldukça yakın ve şirkete yakın kaynaklara göre bu tarih Ağustos 2018'den önce de değil. Şirketin, son günlerde Google ile yaşanan sorununun öncesinde hazırlık yaptığı bu özel işletim sisteminin varlığıyla ortaya çıkarken, diğer yandan Hongmeng OS'un hangi özelliklerle geldiği ise merak konusu.
Huawei, sadece telefonlarda Google ile sorun yaşamakla kalmıyor; aynı zamanda bilgisayar tarafında da Microsoft ile sorunları var. Hal böyle olunca şirketin tek çıkış noktası kendi işletim sistemi ve daha da önemlisi kendi ekosistemini yaratması.
Örneğin Google servislerinin desteğinin kesilmesiyle Gmail, Google Haritalar gibi temel uygulamalara erişim Huawei telefonlardan mümkün olmayacak; ki bu oldukça büyük bir sorun; zira telefon alanların öncelikli uygulamaları olmasından dolayı telefon tercihleri dahi bu adımda değişebilir. Peki Huawei bu konuda neler yapıyor?
Uygulama mağazası tarafında Aptoide ile anlaşan Huawei'nin bu Portekizli şirketi tercih etmesindeki birincil amaç, Google Play yasağından etkilenmeyecek olması. Bununla birlikte Huawei CEO’su yeni işletim sisteminin tüm Android ve Web uygulamaları ile de uyumlu olacağını belirtti. Bunun nasıl sağlanacağını henüz bilmiyoruz; ancak kullanıcılar için oldukça önemli bir gelişme olduğu da su götürmez bir gerçek.
Huawei cihazlarda erişim sorununun ortaya çıkması halinde bunun sınırlarını kestirebilmek bugünden oldukça güç. Erişim sorununun sadece donanımsal ürünleri kapsamayacağı; aynı şekilde Facebook, WhatsApp, Instagram gibi popüler uygulamaların da Huawei telefonlarda çalışamama durumu söz konusu. Huawei'nin bu konuda bir çözümü var mı? Henüz kimse bilmiyor.
İşletim sistemi tarafına geri dönecek olursak Hongmeng OS adında özel bir Huawei işletim sisteminin yolda olduğunu söyleyebiliriz. Henüz test aşamasında olmasından dolayı yeni işletim sistemine ait bir ekran görüntüsü de internete sızmış değil; ancak 2020 yılı başlarında kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor. Ancak Huawei'nin de kabul ettiği gibi güç olan işletim sistemini geliştirmek değil, ekosistemi oluşturmak.
Son olarak ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei ile alınan kararları 90 gün boyunca ertelemiş ve şirkete bir esneklik sunmuştu.
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