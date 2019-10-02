Huawei’nin akıllı kablosuz kulaklığı FreeBuds 3 Türkiye'ye geliyor

Huawei’nin akıllı kablosuz kulaklığı FreeBuds 3, Ekim ayı içinde Türkiye'ye geliyor. Kirin A1 çipi, giyilebilir teknolojiler pazarı için özel tasarlanmış ilk çip olma özelliğine sahip. Kirin A1, 4,3 mm x 4,4 mm boyutlarındaki küçük kaplama alanı sayesinde karmaşık işlemleri verimli ve güçlü bir şekilde yapabiliyor. Dünyanın ilk BT 5.1 ve BLE 5.1 destekli giyilebilir yongası olan Kirin A1, FreeBuds 3'ün sağlamlık ve bağlantı kolaylığı için önemli bir bileşen. İletişim alanındaki akıllı adaptif frekans atlamalı teknolojinin getirdiği Huawei’nin yeni nesil Bluetooth sinyal seçim algoritması ile birleştiğinde, Kirin A1, Wi-Fi gibi 2.4GHz sinyalinden etkilenen frekans bantlarını dinamik olarak belirleyebilir ve serbest bir kanala atlayabilir. Bu özellik, çevresel değişikliklere hızlı bir şekilde adapte olmasını ve daha yüksek parazit önleyici yetenekler elde edilmesini sağlıyor.

Huawei’nin kendinden eşzamanlı ve çift kanallı Bluetooth'u, kablosuz kulaklığa gerçek stereo sesin getirilebilmesini sağladı. Huawei’nin kendi geliştirdiği çift kanallı senkron teknolojisi, iki kulaklığın sol ve sağ ses kanallarına iletilen ses sinyalini doğrudan akıllı bir cihazdan almasına izin verirken, cihaz ve iki kulaklık arasında parazitsiz doğrudan iletişim kurulmasını sağlıyor. Kendi geliştirdiği çift kanallı senkronize iletim modu kullanan kuaklığın gecikme süresi 190ms ultra düşük seviyede kalıyor ve FreeBuds 3'ü, sürükleyici bir oyun deneyimi için anında akustik geri bildirim isteyen oyuncular için daha iyi bir kablosuz kulaklık haline getiriyor.





HUAWEI FreeBuds 3, cebe rahatça sığacak ve avuç içine kolayca oturacak şekilde tasarlanmış yuvarlak bir şarj çantası içinde bulunuyor.

Ergonomik yuvarlatılmış eğrisi ve doğal açık oturuş tasarımı ile HUAWEI FreeBuds 3 kulaklık, dinleyicilerin isterlerse saatlerce kulakta tutmasını sağlayan konforlu ve sağlam bir kullanım sağlıyor.

Estetik, ergonomik ve akustik faydaya sahip yeni form faktörleri üzerinde yapılan araştırmalar, HUAWEI FreeBuds 3 için Dolphin Bionic Design'ı ortaya çıkarttı. Bu tasarım, kulakta biraz daha derine oturabilme yeteneği ile birlikte, dinleyici için ses kalitesinde belirgin bir iyileşme sağlıyor.

Huawei, Kirin A1 yongası için gelişmiş bir Ses Dijital Sinyal İşlemcisi geliştirdi. Yonga, ses işleme frekansında sunduğu 356 MHZ'e varan oranları ile endüstriye öncülük ediyor. Hassas ve gerçek zamanlı 3A çağrı gürültü azaltma algoritması, HUAWEI FreeBuds 3'ün diğer tarafın daha net duymasını ve yüksek kaliteli bir çağrı deneyimi yaratmasını sağlamak için çevre gürültüsünü etkin bir şekilde azaltmasını sağlıyor.

HUAWEI FreeBuds 3, hem çağrı gürültüsünü azaltma hem de gerçek zamanlı aktif gürültü azaltma özelliğini destekleyen ilk Open-fit TWS kulakiçi kulaklık. Kulak kanalının simülasyonuna dayanarak, gürültü azaltma sinyalinin çıkış frekansı ve yoğunluğu, farklı kulak kanalı şekilleri için ayarlanarak aktif gürültü azaltma etkisi elde ediliyor.

FreeBuds 3 kutusu, kablosuz şarj özelliğine sahip olduğu için hem kablosuz şarj cihazları ile hem de ters kablosuz şarjı destekleyen akıllı telefonlar şarj edilebiliyor. Kirin A1 çipinin yüksek verimli güç tüketimini kullanan HUAWEI FreeBuds 3, tek bir şarjla dört saatlik, şarj kutusunun yanında kullanıldığında toplam 20 saatlik çalma süresi sağlayabiliyor.



