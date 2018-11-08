Huawei'den yapay zekalı Firewall
HUAWEI Enterprise, gelişmiş tehditleri tespit etme ve bulutla birlikte çalışma yeteneğini bütünleştiren, işletmeler için akıllı ağ sınır koruması sağlamak için endüstrinin ilk AI tabanlı güvenlik duvarını piyasaya tanıttı.
Durmaksızın gelişen bulut, mobil ve IoT trendleri ile birlikte ağ tehditleri de büyüyor ve daha sofistike hale geliyor. Gelişmiş Kalıcı Tehditler (APT'ler) daha hızlı yayılıyor. Günümüzde, ağ saldırılarının yüzde 70 kadarında şifreleme kullanıldığı için, paket içeriği üzerinde geleneksel tehdit algılama giderek zorlaşıyor ve bu da yüksek oranda hatalı bir kurumsal ağ tehdidi analizi ve gecikmeli yanıt oranı ile sonuçlanıyor.
Yeni piyasaya sürülen HUAWEI güvenlik duvarında bulunan, şifrelenmiş trafikteki tehditleri tanımlayabilen, yerleşik AI tabanlı gelişmiş tehdit algılama motoru yüzde 99'un üzerinde bir tehdit algılama oranı elde etmek adına bulut üzerinde çalışıyor. HUAWEI AI tabanlı güvenlik duvarı, Internet Protokolü Güvenliği (IPSec), izinsiz giriş önleme ve anti virüs gibi temel özelliklerin optimizasyonu için yerleşik bir hızlandırma motoruna sahip. Hızlandırma motoru sayesinde güvenlik duvarı tehdit işleme performansı büyük ölçüde geliştiriliyor ve işlem performansı, sektör ortalamasının iki katına çıkarılıyor. Sanallaştırma mimarisine dayanan AI tabanlı güvenlik duvarı, üçüncü taraf algılama yeteneklerini esnek bir şekilde entegre ederken, çoklu hizmet bütünleşmesi sağlıyor ve CAPEX'i yüzde 80'den fazla azaltıyor.
HUAWEI Enterprise tarafından piyasaya sürülen AI tabanlı bir güvenlik duvarı olan USG6000E serisi orta menzil ve düşük modelleri, genellikle hafif tehdit önleme için küçük ila orta ölçekli kurumsal ağlarda kullanılıyor. USG6000E serisi AI tabanlı güvenlik duvarı oldukça entegre bir şekilde çalışıyor. Küçük paketlerin işlenmesi için 100 Gbit/sn. işlem hacmi ile dünyanın ilk 1 U yüksek güvenlik duvarı olma özelliğini taşıyor ve maksimum performansı 160 Gbit/sn'ye ulaşabiliyor.
HUAWEI Enterprise Ağ Güvenliği Genel Müdürü Denzel Song, “AI tabanlı güvenlik duvarı, zaman alan ve yüzeysel hassasiyetteki geleneksel tehdit algılama teknolojilerinin sorunlarını çözmektedir. Yapay zeka teknolojisi ile sanallaştırma mimarisi tasarımı, yeni nesil güvenlik duvarlarının (NGFW'ler) kurumsal sınır korumasını akıllı hale getirmesini sağlar. AI tabanlı güvenlik duvarı, HUAWEI SDSec Çözümü’nün yazılım tanımlı güvenlik ürünlerinin açık mimariyle dinamik iş birliğini sağlayarak, kurumsal ağ bağışıklığını büyük ölçüde geliştirmek için merkezi zeka ve uç zeka aracılığıyla bulutta ve bulut dışı hizmetler arasında akıllı iş birliğini uygular” açıklamasını yaptı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle