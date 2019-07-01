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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
01.07.2019 - 08:18, Son Güncelleme:

Huawei'den sonra şimdi de Honor'dan 5G telefon

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Huawei'den sonra şimdi de Honor'dan 5G telefon

Huawei'nin alt markası olan Honor, yakında 5G destekli telefonuyla boy göstermeye başlayacak. Cihazın hangi isimde geleceği bilinmese de, markanın amiral telefonu olan Honor 20 Pro'nun ardından Honor 20 Pro 5G isimli 5G modem çipiyle gelmesi kuvvetle muhtemel.

Gün geçtikçe pazar payını büyüten Honor, son teknolojiyi kullanmaktan geri kalmamak için yakında 5G destekli telefonlarıyla karşımıza çıkacak. Honor 20 ve Honor 20 Pro'nun ardından görünmesi beklenen cihazın ismi konusunda belirsizlik sürerken, şirkete yakın kaynaklar Honor 20 Pro'nun 5G'li modelinin gelebileceği, bu nedenle cihazın Honor 20 Pro 5G olarak lanse edilebileceğini belirtiyor.

MWC Şanghay'da konuşan Honor başkanı George Zhao, firmanın 5G planlarından bahsetti ve ilk 5G telefonlarının 2019'un sonunda geleceğini söyledi. Zhao, cihazın "Honor 20 5G" mi, yoksa yepyeni bir telefon mu olacağı konusunda net bir açıklama yapmadı. Zhao'nun söylediklerinden telefonun ilk olarak Çin'de piyasaya sürüleceği anlaşılıyor. 

Honor 20 Pro teknik özellikleri

Honor N serisi akıllı telefon ailesinin yeni amiral gemisi olan Honor 20 Pro, 6.26 inç All-view ekranı, 7 nm Kirin 980 AI yonga seti ve çift NPU ile dikkat çekiyor. Dünyada ilk kez bu cihazda kullanılan Dinamik Holografik cam tasarımı, ön yüzde yüzde 91,6'ya ulaşan ekran kasa oranıyla buluşunca ortaya farklı bir dizayn çıkıyor. Parmak izi okuyucunun sağ kenara konumlandırılması gibi akıllı tasarım tercihleri, Honor 20 Pro sahiplerine kullanım kolaylığı sunuyor.

Honor 20 Pro, DxOmark performans testlerinden 111 puan alan ve ikinci sıraya yerleşen kamerasıyla düşük ışıklı ortamlardan uzak sahne çekimlerine kadar pek çok kullanım senaryosunda net fotoğrafı yakalıyor. 48 MP çözünürlüklü Sony IMX586 ana lensin yanı sıra, 8 MP telefoto lensi, 16 MP süper geniş açılı lens ve 2 MP makro lense sahip 48 MP AI Dört Kamera teknolojisi, en güzel kareyi yakalamaya çalışıyor.

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