Huawei'den önemli HarmonyOS açıklaması
Huawei, Android'in yerini alacak olan HarmonyOS işletim sisteminin yıllar alabileceğini açıkladı.
Huawei'den üst düzey bir yetkili, şirketin telefonlarında Android işletim sistemi yerine HarmonyOS'un getirilmesinin yıllar alabileceğini ifade etti.
Financial Times'a konuşan şirketin Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Joy Tan konuyla ilgili şunları söyledi: "Bu ekosistem içinde alternatif çözümler bulmalıyız. Fakat bu biraz zaman alacak. Avrupa ve Güneydoğu Asya'da çok fazla Android kullanıcısı var ve Android telefonlarında Google uygulamaları kullanmaya alışkınlar."
Fakat Joy Tan'in bu açıklamaları, Tüketici İş Grubu CEO'su Richard Yu'nun açıklamaları ile çelişiyor. Yu, bu yıl içinde yaptığı açıklamada, HarmonyOS işletim sisteminin 2020 yılının ilk aylarında kullanıma hazır olacağını belirtmişti.
Çinli telefon üreticisi Huawei, son dönemlerde ABD'nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmıştı. Şirket tarafından üretilen ürünler, casusluk faaliyetleri için kullanıldığı ve ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle kara listeye eklenmişti. Bu da Mayıs ayında Trump yönetiminin kara listeye aldığı Huawei ile anlaşma yapmak isteyen herhangi bir firmanın devlet lisansı alması gerektiği anlamına geliyor.
Şirketin kara listeye alınmasının sonucu olarak Google, uygulamalarını ve hizmetlerini Huawei telefonlar için sınırlandırmıştı. Huawei, Google lisansı alamadığı için yakın zamanda piyasaya sürdüğü Mate 30 telefonunda hiçbir Google uygulaması bulunmuyor. Bu da şirketin batı pazarındaki hedeflerine büyük darbe vurdu.
Kullanıcılar, Google hizmetlerine erişebildiği için Android telefonları tercih ediyor. Android kullanıcılarının en çok kullandığı Google Play Store ya da Gmail, Google Haritalar gibi en çok kullanılan uygulamalar Mate 30' da yer almıyor. Fakat, Huawei yeni telefonu Mate 30 cihazlarında Android ile yola devam edecek.
ABD pazar araştırması şirketi Forrester'ın Başkan Yardımcısı ve Baş Analisti Thomas Husson, Huawei'nin bir alternatif sunmasının zaman alacağını, sadece HarmonyOS'in akıllı telefon dostu bir sürümünü geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda marka ve geliştirici ortaklarının rekabetçi bir ekosistem geliştireceğini ifade etti.
Harmony işletim sisteminin gecikmesi ABD - Çin ticaret savaşının doğrudan bir sonucu olduğunu belirten Husson, ortaya çıkan gecikmelerin Mate 30 satışlarını olumsuz etkileyebileceğini de sözlerine ekledi.
Ayrıca Husson, tüketiciler Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, Youtube, Google Haritalar ve daha fazla uygulamaya kolayca ulaşamazlarsa, bazı Avrupalı perakendecilerin bile Huawei cihazlarını dağıtma konusunda kararsız kalabileceğini de belirtti.
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