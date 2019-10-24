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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Hurriyet.com.tr/Fotoğraf: Alamy
24.10.2019 - 17:39, Son Güncelleme:

Huawei'den önemli HarmonyOS açıklaması

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Huawei'den önemli HarmonyOS açıklaması

Huawei, Android'in yerini alacak olan HarmonyOS işletim sisteminin yıllar alabileceğini açıkladı.

Huawei'den üst düzey bir yetkili, şirketin telefonlarında Android işletim sistemi yerine HarmonyOS'un getirilmesinin yıllar alabileceğini ifade etti.

Financial Times'a konuşan şirketin Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Joy Tan konuyla ilgili şunları söyledi: "Bu ekosistem içinde alternatif çözümler bulmalıyız. Fakat bu biraz zaman alacak. Avrupa ve Güneydoğu Asya'da çok fazla Android kullanıcısı var ve Android telefonlarında Google uygulamaları kullanmaya alışkınlar."

Fakat Joy Tan'in bu açıklamaları, Tüketici İş Grubu CEO'su Richard Yu'nun açıklamaları ile çelişiyor. Yu, bu yıl içinde yaptığı açıklamada, HarmonyOS işletim sisteminin 2020 yılının ilk aylarında kullanıma hazır olacağını belirtmişti.

Çinli telefon üreticisi Huawei, son dönemlerde ABD'nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmıştı. Şirket tarafından üretilen ürünler, casusluk faaliyetleri için kullanıldığı ve ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle kara listeye eklenmişti. Bu da Mayıs ayında Trump yönetiminin kara listeye aldığı Huawei ile anlaşma yapmak isteyen herhangi bir firmanın devlet lisansı alması gerektiği anlamına geliyor.

Şirketin kara listeye alınmasının sonucu olarak Google, uygulamalarını ve hizmetlerini Huawei telefonlar için sınırlandırmıştı. Huawei, Google lisansı alamadığı için yakın zamanda piyasaya sürdüğü Mate 30 telefonunda hiçbir Google uygulaması bulunmuyor. Bu da şirketin batı pazarındaki hedeflerine büyük darbe vurdu.

Kullanıcılar, Google hizmetlerine erişebildiği için Android telefonları tercih ediyor. Android kullanıcılarının en çok kullandığı Google Play Store ya da Gmail, Google Haritalar gibi en çok kullanılan uygulamalar Mate 30' da yer almıyor. Fakat, Huawei yeni telefonu Mate 30 cihazlarında Android ile yola devam edecek.

ABD pazar araştırması şirketi Forrester'ın Başkan Yardımcısı ve Baş Analisti Thomas Husson, Huawei'nin bir alternatif sunmasının zaman alacağını, sadece HarmonyOS'in akıllı telefon dostu bir sürümünü geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda marka ve geliştirici ortaklarının rekabetçi bir ekosistem geliştireceğini ifade etti.

Harmony işletim sisteminin gecikmesi ABD - Çin ticaret savaşının doğrudan bir sonucu olduğunu belirten Husson, ortaya çıkan gecikmelerin Mate 30 satışlarını olumsuz etkileyebileceğini de sözlerine ekledi.

Ayrıca Husson, tüketiciler Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, Youtube, Google Haritalar ve daha fazla uygulamaya kolayca ulaşamazlarsa, bazı Avrupalı perakendecilerin bile Huawei cihazlarını dağıtma konusunda kararsız kalabileceğini de belirtti.

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