Huawei, mÃ¼ÅŸterilerine bir e-posta yolladÄ± ve Huawei mobil servislerinin taÅŸÄ±nma sÃ¼reciyle ilgili Ã¶nemli bir bilgilendirme yaptÄ±. Ä°ÅŸte gelen e-posta:



"Bu e-posta; Huawei Group iÃ§indeki organizasyonel deÄŸiÅŸiklikler nedeniyle Huawei Mobil Servisleri (Bulut) 31 MayÄ±s 2019 tarihinde Huawei Device Co., Ltd'den Ä°rlandaâ€™da kurulan ve yerleÅŸik olan %100â€™Ã¼ Huaweiâ€™in mÃ¼lkiyetindeki baÄŸlÄ± kuruluÅŸ olan Aspiegel Limited'e aktarÄ±lacaÄŸÄ± konusunda sizi bilgilendirmek iÃ§indir. AyrÄ±ca HUAWEI KimliÄŸi, Bulut, Temalar ve Uygulama iÃ§i satÄ±n alÄ±m servisleri ile ilgili kiÅŸisel verilerin mevcut depolama konumu Singapur olup, 31 MayÄ±s 2019 sonrasÄ±nda kiÅŸisel veriler Avrupa BirliÄŸi (EU)/Avrupa Ekonomik AlanÄ± (AEA) dahilinde bulunan veri merkezlerinde saklanacaktÄ±r.Â

Â

1. Bu deÄŸiÅŸiklik kullanÄ±cÄ± sÃ¶zleÅŸmeleri kapsamÄ±nda sahip olduÄŸunuz haklarÄ±nÄ±zÄ± nasÄ±l etkiler?

Â

Huawei, yenilikÃ§i dijital iÃ§erik servislerini piyasaya sunmak ve Ã¼rÃ¼nleri ve servisleri mÃ¼ÅŸterilerimiz tarafÄ±ndan Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de ulaÅŸÄ±labilir olacak ÅŸekilde geniÅŸletmek istemektedir. MÃ¼ÅŸterilerimizin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± daha iyi karÅŸÄ±lamak iÃ§in Ã¶zel olarak kurulmuÅŸ ve belirlenmiÅŸ bir Huawei ÅŸirketinden (Ä°rlandaâ€™da yerleÅŸik Aspiegel Limited) Ã¶zel, uzman bir ekip ile servislerimizi geniÅŸletme Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bu deÄŸiÅŸiklik, sizlere olasÄ± en iyi servisleri sunma ve heyecan verici yeni servisleri baÅŸlatma taahhÃ¼dÃ¼mÃ¼zÃ¼n bir parÃ§asÄ±dÄ±r. Bu nedenle tÃ¼m Huawei Mobil Servisleri iÃ§in kÃ¼resel iÅŸ faaliyetlerimiz ve geliÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z Ä°rlandaâ€™daki mobil servisler merkezimizden yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmektedir.

Â

Åžu andan itibaren Aspiegel Limited, sizlerle olan iliÅŸkilerimize dair tÃ¼m yasal sorumluluklarÄ± ve yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kleri Huawei Device Co., Ltd.â€™den devralacaktÄ±r. Aspiegel Limited Ã¶zellikle kiÅŸisel verilerinizi korumaktan sorumludur.Â

Â

Bu deÄŸiÅŸiklik yalnÄ±zca HUAWEI KimliÄŸi, Bulut, Temalar ve Uygulama iÃ§i satÄ±n alÄ±mlarÄ± kapsamaktadÄ±r. Bu durum, servislerimizi kullanma ÅŸeklinizi etkilemeyecektir. Genel olarak tÃ¼ketici yasasÄ± haklarÄ±nÄ±z ve yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kleriniz bu deÄŸiÅŸiklikten etkilenmeyecektir. Ã–rneÄŸin, bu deÄŸiÅŸiklik cihaz garantinizi etkilemeyecektir. Â

Â

2. Bu deÄŸiÅŸiklik veri koruma ve gizlilik haklarÄ±nÄ±zÄ± nasÄ±l etkileyecektir?

Â

Veri koruma ve gizlilik haklarÄ±nÄ±z herhangi bir ÅŸekilde azalmayacaktÄ±r. Bize emanet ettiÄŸiniz kiÅŸisel veriler geÃ§erli yasalar uyarÄ±nca iÅŸlenecek ve Avrupa BirliÄŸi (EU)/Avrupa Ekonomik AlanÄ± (AEA) dahilinde bulunan veri merkezlerimizde saklanacaktÄ±r.Â

Â

3. Bu deÄŸiÅŸiklik herhangi bir iÅŸlem yapmanÄ±zÄ± gerektiriyor mu?

Â

Mobil servislerimizi kullanmaya devam edebilirsiniz.

Fakat, bu deÄŸiÅŸiklikten muaf tutulmak isterseniz Huawei KimliÄŸi hesabÄ±nÄ±zÄ± silmeniz gerekmektedir. Bu, aÅŸaÄŸÄ±da daha ayrÄ±ntÄ±lÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±r.

Â

Bulut hizmeti kullanÄ±cÄ±sÄ±ysanÄ±z ve EMUI 5.0'dan Ã¶nceki bir sistem sÃ¼rÃ¼mÃ¼nÃ¼ kullanÄ±yorsanÄ±z (Sistem sÃ¼rÃ¼mÃ¼nÃ¼zÃ¼ Ayarlar > Sistem > Telefon hakkÄ±nda bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne giderek kontrol edebilirsiniz) Bulut sunucusunda saklanan veriler yeni veri merkezine otomatik olarak taÅŸÄ±namamaktadÄ±r, fakat 31 mayÄ±s 2019'dan sonra https://cloud.huawei.com adresinden verilerinizi indirmeye devam edebilirsiniz.Â

Â

4. Bu deÄŸiÅŸiklik ne zaman gerÃ§ekleÅŸecektir?

Â

Bu deÄŸiÅŸiklik 31 MayÄ±s 2019 tarihinde gerÃ§ekleÅŸecektir. Â

Â

5. Bu deÄŸiÅŸiklikten nasÄ±l muaf olabilirsiniz?

Â

TÃ¼m samimiyetimizle servislerimizi eÄŸlenceli ve gÃ¼venli bulmanÄ±zÄ± umuyoruz. Ancak bu deÄŸiÅŸiklikten muaf tutulmayÄ± seÃ§meniz durumunda istediÄŸiniz zaman Huawei KimliÄŸi hesabÄ±nÄ±zÄ± silerek kullanÄ±cÄ± sÃ¶zleÅŸmelerinizi sonlandÄ±rabilirsiniz.

Â

AÅŸaÄŸÄ±da cep telefonlarÄ± iÃ§in talimatlar verilmiÅŸtir:

Â

Ayarlar > HUAWEI KimliÄŸi Â bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne gidin > (henÃ¼z giriÅŸ yapmadÄ±ysanÄ±z) giriÅŸ yapÄ±n > Ayarlar veya Gizlilik merkezi (telefon modelinize baÄŸlÄ± olarak)> HesabÄ± silbÃ¶lÃ¼mÃ¼ne gidin.

Â

AÅŸaÄŸÄ±da resmi web sitesi iÃ§in talimatlar verilmiÅŸtir:

Â

https://hwid5.vmall.com/CAS/portal/login.html bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne gidin > Huawei kimliÄŸinizle giriÅŸ yapÄ±n > Ayarlar > HesabÄ± sil bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne gidin.

Â

LÃœTFEN DÄ°KKAT: Muaf tutulma iÅŸleminden sonra Huawei KimliÄŸi ve Huawei Cloud bilgileri (bunlar; senkronize edilmiÅŸ ve yedeklenmiÅŸ fotoÄŸraflar, kiÅŸiler ve Bulutâ€™taki dosyalar gibi verileri iÃ§erir) silinecektir. Bu, yeni bir Huawei KimliÄŸi oluÅŸtursanÄ±z bile bu bilgileri daha sonra geri alamayacaÄŸÄ±nÄ±z anlamÄ±na gelmektedir.

Â

AyrÄ±ca yeni bir Huawei KimliÄŸi oluÅŸturuncaya kadar da mobil servislerimizi kullanamayacaksÄ±nÄ±z. Ancak telefon aramalarÄ± yapmak, SMS gÃ¶ndermek ve fotoÄŸraf Ã§ekmek gibi temel iÅŸlevleri kullanabilirsiniz."