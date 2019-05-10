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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
10.05.2019 - 13:37, Son GÃ¼ncelleme:

Huawei'den kullanÄ±cÄ±larÄ±na önemli uyarÄ±

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Huawei'den kullanÄ±cÄ±larÄ±na önemli uyarÄ±

Ã‡inli teknoloji Ã¼reticisi Huawei, kullanÄ±cÄ±larÄ±na 'MÃ¼ÅŸterilerimiz iÃ§in duyuru' baÅŸlÄ±klÄ± bir e-posta gÃ¶nderdi. Ä°ÅŸte gelen e-postanÄ±n detaylarÄ±...

Huawei, mÃ¼ÅŸterilerine bir e-posta yolladÄ± ve Huawei mobil servislerinin taÅŸÄ±nma sÃ¼reciyle ilgili Ã¶nemli bir bilgilendirme yaptÄ±. Ä°ÅŸte gelen e-posta:

"Bu e-posta; Huawei Group iÃ§indeki organizasyonel deÄŸiÅŸiklikler nedeniyle Huawei Mobil Servisleri (Bulut) 31 MayÄ±s 2019 tarihinde Huawei Device Co., Ltd'den Ä°rlandaâ€™da kurulan ve yerleÅŸik olan %100â€™Ã¼ Huaweiâ€™in mÃ¼lkiyetindeki baÄŸlÄ± kuruluÅŸ olan Aspiegel Limited'e aktarÄ±lacaÄŸÄ± konusunda sizi bilgilendirmek iÃ§indir. AyrÄ±ca HUAWEI KimliÄŸi, Bulut, Temalar ve Uygulama iÃ§i satÄ±n alÄ±m servisleri ile ilgili kiÅŸisel verilerin mevcut depolama konumu Singapur olup, 31 MayÄ±s 2019 sonrasÄ±nda kiÅŸisel veriler Avrupa BirliÄŸi (EU)/Avrupa Ekonomik AlanÄ± (AEA) dahilinde bulunan veri merkezlerinde saklanacaktÄ±r.Â 
Â 
1. Bu deÄŸiÅŸiklik kullanÄ±cÄ± sÃ¶zleÅŸmeleri kapsamÄ±nda sahip olduÄŸunuz haklarÄ±nÄ±zÄ± nasÄ±l etkiler?
Â 
Huawei, yenilikÃ§i dijital iÃ§erik servislerini piyasaya sunmak ve Ã¼rÃ¼nleri ve servisleri mÃ¼ÅŸterilerimiz tarafÄ±ndan Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de ulaÅŸÄ±labilir olacak ÅŸekilde geniÅŸletmek istemektedir. MÃ¼ÅŸterilerimizin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± daha iyi karÅŸÄ±lamak iÃ§in Ã¶zel olarak kurulmuÅŸ ve belirlenmiÅŸ bir Huawei ÅŸirketinden (Ä°rlandaâ€™da yerleÅŸik Aspiegel Limited) Ã¶zel, uzman bir ekip ile servislerimizi geniÅŸletme Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bu deÄŸiÅŸiklik, sizlere olasÄ± en iyi servisleri sunma ve heyecan verici yeni servisleri baÅŸlatma taahhÃ¼dÃ¼mÃ¼zÃ¼n bir parÃ§asÄ±dÄ±r. Bu nedenle tÃ¼m Huawei Mobil Servisleri iÃ§in kÃ¼resel iÅŸ faaliyetlerimiz ve geliÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z Ä°rlandaâ€™daki mobil servisler merkezimizden yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmektedir.
Â 
Åžu andan itibaren Aspiegel Limited, sizlerle olan iliÅŸkilerimize dair tÃ¼m yasal sorumluluklarÄ± ve yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kleri Huawei Device Co., Ltd.â€™den devralacaktÄ±r. Aspiegel Limited Ã¶zellikle kiÅŸisel verilerinizi korumaktan sorumludur.Â
Â 
Bu deÄŸiÅŸiklik yalnÄ±zca HUAWEI KimliÄŸi, Bulut, Temalar ve Uygulama iÃ§i satÄ±n alÄ±mlarÄ± kapsamaktadÄ±r. Bu durum, servislerimizi kullanma ÅŸeklinizi etkilemeyecektir. Genel olarak tÃ¼ketici yasasÄ± haklarÄ±nÄ±z ve yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kleriniz bu deÄŸiÅŸiklikten etkilenmeyecektir. Ã–rneÄŸin, bu deÄŸiÅŸiklik cihaz garantinizi etkilemeyecektir. Â 
Â 
2. Bu deÄŸiÅŸiklik veri koruma ve gizlilik haklarÄ±nÄ±zÄ± nasÄ±l etkileyecektir?
Â 
Veri koruma ve gizlilik haklarÄ±nÄ±z herhangi bir ÅŸekilde azalmayacaktÄ±r. Bize emanet ettiÄŸiniz kiÅŸisel veriler geÃ§erli yasalar uyarÄ±nca iÅŸlenecek ve Avrupa BirliÄŸi (EU)/Avrupa Ekonomik AlanÄ± (AEA) dahilinde bulunan veri merkezlerimizde saklanacaktÄ±r.Â 
Â 
3. Bu deÄŸiÅŸiklik herhangi bir iÅŸlem yapmanÄ±zÄ± gerektiriyor mu?
Â 
Mobil servislerimizi kullanmaya devam edebilirsiniz.
Fakat, bu deÄŸiÅŸiklikten muaf tutulmak isterseniz Huawei KimliÄŸi hesabÄ±nÄ±zÄ± silmeniz gerekmektedir. Bu, aÅŸaÄŸÄ±da daha ayrÄ±ntÄ±lÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±r.
Â 
Bulut hizmeti kullanÄ±cÄ±sÄ±ysanÄ±z ve EMUI 5.0'dan Ã¶nceki bir sistem sÃ¼rÃ¼mÃ¼nÃ¼ kullanÄ±yorsanÄ±z (Sistem sÃ¼rÃ¼mÃ¼nÃ¼zÃ¼ Ayarlar > Sistem > Telefon hakkÄ±nda bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne giderek kontrol edebilirsiniz) Bulut sunucusunda saklanan veriler yeni veri merkezine otomatik olarak taÅŸÄ±namamaktadÄ±r, fakat 31 mayÄ±s 2019'dan sonra https://cloud.huawei.com adresinden verilerinizi indirmeye devam edebilirsiniz.Â 
Â 
4. Bu deÄŸiÅŸiklik ne zaman gerÃ§ekleÅŸecektir?
Â 
Bu deÄŸiÅŸiklik 31 MayÄ±s 2019 tarihinde gerÃ§ekleÅŸecektir. Â 
Â 
5. Bu deÄŸiÅŸiklikten nasÄ±l muaf olabilirsiniz?
Â 
TÃ¼m samimiyetimizle servislerimizi eÄŸlenceli ve gÃ¼venli bulmanÄ±zÄ± umuyoruz. Ancak bu deÄŸiÅŸiklikten muaf tutulmayÄ± seÃ§meniz durumunda istediÄŸiniz zaman Huawei KimliÄŸi hesabÄ±nÄ±zÄ± silerek kullanÄ±cÄ± sÃ¶zleÅŸmelerinizi sonlandÄ±rabilirsiniz.
Â 
AÅŸaÄŸÄ±da cep telefonlarÄ± iÃ§in talimatlar verilmiÅŸtir:
Â 
Ayarlar > HUAWEI KimliÄŸi Â bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne gidin > (henÃ¼z giriÅŸ yapmadÄ±ysanÄ±z) giriÅŸ yapÄ±n > Ayarlar veya Gizlilik merkezi (telefon modelinize baÄŸlÄ± olarak)> HesabÄ± silbÃ¶lÃ¼mÃ¼ne gidin.
Â 
AÅŸaÄŸÄ±da resmi web sitesi iÃ§in talimatlar verilmiÅŸtir:
Â 
https://hwid5.vmall.com/CAS/portal/login.html bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne gidin > Huawei kimliÄŸinizle giriÅŸ yapÄ±n > Ayarlar > HesabÄ± sil bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne gidin.
Â 
LÃœTFEN DÄ°KKAT: Muaf tutulma iÅŸleminden sonra Huawei KimliÄŸi ve Huawei Cloud bilgileri (bunlar; senkronize edilmiÅŸ ve yedeklenmiÅŸ fotoÄŸraflar, kiÅŸiler ve Bulutâ€™taki dosyalar gibi verileri iÃ§erir) silinecektir. Bu, yeni bir Huawei KimliÄŸi oluÅŸtursanÄ±z bile bu bilgileri daha sonra geri alamayacaÄŸÄ±nÄ±z anlamÄ±na gelmektedir.
Â 
AyrÄ±ca yeni bir Huawei KimliÄŸi oluÅŸturuncaya kadar da mobil servislerimizi kullanamayacaksÄ±nÄ±z. Ancak telefon aramalarÄ± yapmak, SMS gÃ¶ndermek ve fotoÄŸraf Ã§ekmek gibi temel iÅŸlevleri kullanabilirsiniz."

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