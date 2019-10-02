Huawei'den internete erişim sıkıntısı yaşayan bölgelere 'hava fiberi'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriHuawei'den internete erişim sıkıntısı yaşayan bölgelere 'hava fiberi'
GeriTeknoloji Huawei'den internete erişim sıkıntısı yaşayan bölgelere 'hava fiberi'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
02.10.2019 - 07:21, Son Güncelleme:

Huawei'den internete erişim sıkıntısı yaşayan bölgelere 'hava fiberi'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Huawei'den internete erişim sıkıntısı yaşayan bölgelere 'hava fiberi'

Huawei WTTx (hava fiberi) çözümü, fiber altyapının ulaşamadığı ve nitelikli internet hizmeti alamayan bölgelere yüksek hızda mobil internet sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei WTTx çözümü, fiber altyapı gerekmeksizin kablosuz ve yüksek hızda internet bağlantısı imkanı sunuyor. Ürün, WTTH teknolojisini kullanarak, 4.5G baz istasyonuna bağlanarak, dahili SIM kartı sayesinde başka bir internet ağına ihtiyaç duymadan çalışabiliyor. Böylece fiber altyapı ile ulaşılamayan evlere yüksek hızda internet sağlanıyor. Ürün, elektrik hattı bulunan herhangi bir yere de kolaylıkla taşınarak kullanılabiliyor.

Dünya çapında 200'den fazla GSM operatörü, WTTx sistemini kullanarak yaklaşık 50 milyon haneye yüksek hızda internet hizmeti sağladı. Türkiye'de yaklaşık 20 milyon hane bulunuyor ve fiberin ulaştığı hane sayısı ise bu rakamın dörtte biri oranında. WTTx, kablosuz geniş bant teknolojileri ile fiberin ulaşamadığı alanlarda internet erişim kalitesini artırmak ve nitelikli internet hizmeti sunmak açısından önem taşıyor.

Geleneksel kablolu geniş bant hizmetlerinin kurulumu için bölgeye bağlı olarak belli bir zaman gerekiyorken, WTTx hizmetleri ise 24 saat içinde devreye alınabiliyor. Müşterilerin hizmet başvuruları, operatör satış noktalarından ve müşteri hizmetleri kanallarından gerçekleştiriliyor.

Kurulum için bir randevu alındıktan sonra ürünle ilgili gerekli kontroller yapılıyor ve WTTx cihazı müşteriye anında teslim ediliyor. Ürünün ticari çözümü olan "WTTx Suite" sayesinde ise operatörlerin hizmet sunmaları, yönetmeleri ve servisi uzaktan etkinleştirmeleri oldukça kolay bir hale geliyor.

4.5G teknolojilerini kullanan WTTx, operatörlerin farklı kullanıcı gereksinimlerini karşılamak üzere, ön ödemeli ve faturalı paketler sunmalarına olanak verirken, sunulan paketlerin fiyatları hız ve fiyatlandırma özelinde müşterinin ihtiyaçlarına bağlı olarak değişiyor.

5G döneminin yaklaşması ile operatörlerin ağ mimarilerinin sürdürülebilir gelişimine adapte olması önem kazanıyor. WTTx çözümleri aynı zamanda Ulusal Geniş Bant Ağları için de ideal bir çözüm olma özelliği taşıyor.

Huawei WTTx teknolojisi, 10 Eylül’de Budapeşte’de gerçekleştirilen ITU Telecom World 2019 etkinliğinde de tanıtıldı. Konferansa katılan Huawei yetkilileri, WTTx teknolojisinin dünyada internet bağlantısı olmayan yaklaşık 2 milyarlık kesimin en az yarısı için özel bir çözüm olacağı değerlendirmesinde bulundu. 

Samsung'tan odanın şeklini alan televizyonSamsung, sadece yeni telefonları ve tabletleriyle değil, aynı zamanda 8K teknolojisini destekleyen yeni TV'lerini de görücüye çıkardı. Samsung Türkiye'nin Televizyon Pazarlama Direktörü Erkan Yıldırım ile bir araya geldik ve şirketin yeni ürünlerini konuştuk.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?