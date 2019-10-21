Huawei’den GSM şirketlerine ticari 5G tüyoları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriHuawei’den GSM şirketlerine ticari 5G tüyoları
GeriTeknoloji Huawei’den GSM şirketlerine ticari 5G tüyoları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
21.10.2019 - 16:24, Son Güncelleme:

Huawei’den GSM şirketlerine ticari 5G tüyoları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Huawei’den GSM şirketlerine ticari 5G tüyoları

Huawei Başkan Yardımcısı ve Taşıyıcı İş Birimi CEO'su Ryan Ding şirketin önemli küresel etkinliklerinden Global Mobil Geniş Bant Forumu 2019'da (MBBF 2019) gerçekleştirdiği açılış konuşmasında hem tüketiciler hem de dikey endüstriler özelinde 5G’ye yüksek bir talep olduğunu söyledi. Dünya çapında önemli oranda 5G ürünün piyasaya sürülmeye başlandığını söyleyen Ding, GSM şirketlerinin 5G’yi ticarileştirilebilecek hizmetleri hızla geliştirerek, 5G'den önemli gelirler elde edebileceğinin de altını çizdi.

Global Mobil Geniş Bant Forumu, bu yıl da küresel iletişim sektörünü bir araya getirdi. Zürih’te gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Huawei Başkan Yardımcısı ve Taşıyıcı İş Birimi CEO'su Ryan Ding, "5G'de Ticari Başarıyı Yakalamak" temalı sunumunda, geniş band alanındaki gelişmeleri değerlendirirken, şirketin bu kapsamdaki güncel faaliyetleri ile ilgili açıklamalarda da bulundu. Ryan Ding, yalnızca bir yıl gibi kısa bir sürede; standartların, spektrumun ve cihazların 5G'ye hazır hale geldiğini ve bunun son 30 yıldır mobil iletişim araçlarında ilk kez karşılaşılan bir durum olduğunu söyledi.

Küresel GSM şirketleri, 5G ağlarını ticari pazara sunmak için yarışıyor 

Ryan Ding konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “2019’un başlarında, Güney Kore 5G hizmetini veren ilk ülke oldu. Bundan kısa bir süre sonra ise Çin 5G hizmetlerini başlattı ve 2020'nin sonuna kadar 600 ila 800 bin 5G baz istasyonu inşa etmek hedefiyle çalışmaya devam ediyor. Bugün, küresel GSM şirketleri 5G ağlarını ticari pazara sunmak için yarışıyor. Şimdiye kadar, dünya genelinde 56 şirket 5G ağı kurdu ve 40 şirket 5G hizmetini başlattı. Huawei bu süreçte 60'dan fazla 5G sözleşmesine imza attı ve 400.000'den fazla 5G antenin sevkiyatını gerçekleştirdi.”

5G kapsamındaki servislerin, gelecek yıllarda büyük bir endüstriyel gelişme faktörü olacağını söyleyen Ding, GSM şirketlerinin aşağıdaki üç iş alanında 5G'den önemli gelirler elde edebileceğini belirtti.

“Tüketici pazarında, 5G'nin band genişliği ve düşük gecikme süresi, bu servisleri yeni bir seviyeye taşıyacak. 5G, AR / VR, canlı yayın, video ve oyun gibi yeni hizmetleri hayata geçirerek, kullanıcıların da bütçe ayıracağı yeni deneyimler sunacak. GSM şirketleri bu süreçte farklı gecikme süreleri için farklı ücretler talep ederek, kazanç elde etmeye yönelik yeni ölçütler yaratabilir ve yerel pazara yönelik katma değerli içerikler sağlayabilir. GSM şirketleri ayrıca, 5G abonelerini artırmak için ilgi çekici 5G servis paketleri de tasarlayabilirler. Bu hem şirketler hem de tüketiciler için kazanç olacaktır.”

“Ev geniş band piyasasında, dijital uçurumun kapanması ve geniş band hızlarının arttırılması bir zorunluluktur ve 5G'nin ticari dağıtımında yeni bir iş hedefidir. Avrupa'da bugün yaklaşık 70 milyon hane bu hizmetlerden yoksun durumda. GSM şirketleri, ev geniş band erişimindeki sorunları hızla çözmek için hem sabit hem de kablosuz fiber sistemlerini kullanabilirler. Huawei, önde gelen birçok firmaya, 5G’de yeni büyüme fırsatları sunarken, hanelerin ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamak için de 5G Sabit Kablosuz Erişim (FWA) kullanarak, fiber benzeri bir geniş band ürünleri sunmalarına yardımcı oldu.”

“B2B pazarında, birçok endüstri 5G'yi benimsiyor ve 5G'nin yüksek performansla dijital dönüşümü mümkün kılmasını bekliyor. Bir işletme için band genişliği, güvenilirlik ve uçtan uca gecikme sürelerinin kontrolü gibi kriterler son derece önemlidir. Bu ihtiyaçlar, farklı endüstrilerin gereksinimlerini karşılamak açısından şirketler için de önemli fırsatlar anlamına gelir.”

Ryan Ding, GSM şirketlerinin B2B dönüşümü için yeni ağ yetenekleri, operasyonel yetenekler ve iş modelleri geliştirmeleri gerektiğini söyledi. Ding, “Bu geleceği inşa etmek için GSM şirketleri, regülasyon kurumları, dikey endüstrinin aktörleri, ekipman satıcıları ve sistem entegratörleri birlikte çalışmalıdırlar” dedi.

Huawei Mobil Geniş Bant Forumu 2019, GSM şirketlerinden, dikey sektörlerden, ekipman üreticilerinden, standart organizasyonlardan, analist firmalardan ve medyadan 1.500'den fazla temsilciyi bir araya getirdi. Forumun sergileme alanlarında; 5G teknolojisine yönelik ticari çözümler, 5G destekli bulut AR / VR sistemleri, 8K yayın, bulut oyun ve 5G destekli uzaktan yönetim sistemleri de dahil olmak üzere; bireysel tüketiciler, evler ve işletmeler için zengin deneyimlere yer verildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?