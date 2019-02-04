Huawei'den ekranı katlanabilen telefon geliyor!
Çinli telefon üreticisi Huawei, bu ay gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeni telefonları Huawei P30 ve Huawei P30 Pro'yu sahneye çıkaracak. Ancak şirketin davetiye mektubuna dikkatlice bakıldığında Huawei'nin ekranı katlanabilen bir telefonla sürpriz yapacağı da konuşulanlar arasında.
Mobil Dünya Kongresi kapsamında Huawei yeni oyuncaklarını sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Huawei P30 ve Huawei P30 Pro isminde iki telefonla gelmesi beklenen şirketin bir sürprizinin de ekranı katlanabilen telefon olacağı düşünülüyor. Zira şirketin basın davetiyelerine göz atıldığında ekranı katlanabilen telefon figürü dikkat çekiyor.
Huawei'nin Mobil Dünya Kongresi'nde bir katlanabilen telefon tanıtacağı, CEO Richard Yu tarafından doğrulanmıştı. Davetiyeki görüntü, çok fazla ipucu vermiyor ancak cihazın ortadan ikiye katlandığını görebiliyoruz. Yu, Huawei'nin tanıtacağı telefonun dünyanın ilk 5G'li katlanabilen telefonu olacağını da iddia etmişti. Bunun dışında cihaz hakkında bildiklerimiz kısıtlı.
Yerinde takip edeceğimiz MWC 2019'dan Huawei'nin katlanabilen telefonu ve her gelişmeyi hurriyet.com.tr sayfalarından takip edebileceksiniz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle