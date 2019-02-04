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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
04.02.2019 - 09:47, Son Güncelleme:

Huawei'den ekranı katlanabilen telefon geliyor!

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Huawei'den ekranı katlanabilen telefon geliyor!

Çinli telefon üreticisi Huawei, bu ay gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeni telefonları Huawei P30 ve Huawei P30 Pro'yu sahneye çıkaracak. Ancak şirketin davetiye mektubuna dikkatlice bakıldığında Huawei'nin ekranı katlanabilen bir telefonla sürpriz yapacağı da konuşulanlar arasında.

Mobil Dünya Kongresi kapsamında Huawei yeni oyuncaklarını sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Huawei P30 ve Huawei P30 Pro isminde iki telefonla gelmesi beklenen şirketin bir sürprizinin de ekranı katlanabilen telefon olacağı düşünülüyor. Zira şirketin basın davetiyelerine göz atıldığında ekranı katlanabilen telefon figürü dikkat çekiyor. 

Huawei'nin Mobil Dünya Kongresi'nde bir katlanabilen telefon tanıtacağı, CEO Richard Yu tarafından doğrulanmıştı. Davetiyeki görüntü, çok fazla ipucu vermiyor ancak cihazın ortadan ikiye katlandığını görebiliyoruz. Yu, Huawei'nin tanıtacağı telefonun dünyanın ilk 5G'li katlanabilen telefonu olacağını da iddia etmişti. Bunun dışında cihaz hakkında bildiklerimiz kısıtlı.

Huaweiden ekranı katlanabilen telefon geliyor


Yerinde takip edeceğimiz MWC 2019'dan Huawei'nin katlanabilen telefonu ve her gelişmeyi hurriyet.com.tr sayfalarından takip edebileceksiniz.

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