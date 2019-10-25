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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
25.10.2019 - 12:33, Son Güncelleme:

Huawei'den düşük fiyatıyla şaşırtan yeni telefon

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Huawei'den düşük fiyatıyla şaşırtan yeni telefon

Huawei, yeni bütçe dostu telefonu Huawei Enjoy 10s model yeni ürününü ortaya çıkardı. Damla çentikli bir tasarıma sahip olan cihaz, düşük fiyatına karşın donanım olarak iyi bir seviyede bulunuyor. İşte Huawei Enjoy 10s'in merak edilen tüm özellikleri...

Huawei'nin orta segment akıllı telefon Enjoy 10s, Kirin 710F işlemcisinden güç alıyor. Bu güç, 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile de destekleniyor. Huawei Enjoy 10s'in 6.3 inç boyutundaki OLED ekranı, tüketicilere 2440 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. Ayrıca bu ekranda bulunan çentik, 16 megapiksel çözünürlüğündeki bir ön kamerayı da bünyesinde barındırıyor.

elefonun arka kısmında ise Enjoy 10 modelindeki ikili kamera kurulumuna ek bir kamera daha bulunuyor. Buna göre telefonun ana arka kamerasının 48 megapiksel, ultra geniş açılı sensörünün 8 megapiksel ve derinlik sensörünün de 2 megapiksel olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bu telefonun batarya kapasitesi de Enjoy 10 ile aynı, 4.000 mAh.

Huawei Enjoy 10s teknik özellikleri

6.3 inç 2440 x 1080 piksel çözünürlüğünde OLED ekran
Kirin 710F işlemci
6 GB RAM, 64 GB depolama (microSD desteği)
16 megapiksel çözünürlüğünde, f/2.0 diyafram açıklığında ön kamera
48 megapiksel çözünürlüğünde, f/1.8 diyafram açıklığında ana arka kamera
8 megapiksel çözünürlüğünde, f/2.4 diyafram açıklığında ultra geniş açılı sensör
2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü
Android 9 Pie tabanlı EMUI 9.1
10 watt hızlı şarj destekli 4.000 mAh batarya
Boyut: 157.4 mm x 73.2 mm x 7.75 mm
Ağırlık: 172.5 gram

Arabanız yolda çukuru görünce belediyeye kapattıracakHitachi Vantara tarafından geliştirilen ve henüz pilot aşamasında olan yeni bir sürücü izleme teknolojisi, yollara çıkan araçlarda önemli değişiklikler yapacak.
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