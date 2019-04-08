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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
08.04.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Huawei'den cihazları çok hızlı şarj edecek teknoloji

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Huawei'den cihazları çok hızlı şarj edecek teknoloji

Çinli şirket Huawei, 11 Nisan itibariyle yeni 40 W hızlı şarj teknolojisini satışa sunacak.

Huawei'nin 40 W hızlı şarj teknolojisi hakkında açıklamalarda bulunan Huawei akıllı telefon departmanı yardımcısı Li Xiaolong, söz konusu teknolojiyle beraber 15 inç Apple Macbook Pro'nun şarj edilebileceğini belirtti. 

11 Nisan tarihinde kullanıcılarla buluşması beklenen şarj teknolojisi ilk ortaya çıktığında bir kablo sayesinde Huawei Matebook'a bağlanmıştı. Ortaya çıkan test sonuçlarına göre ise bu güç kaynağının 40 W hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor.

Huawei'nin 40 W hızlı şarj teknolojisini hali hazırda bulunan güç kaynağıyla karşılaştırdığımızda %20 daha yüksek kapasiteye sahip olduğunu görüyoruz. Hacim konusunda %9 daha düşük, ağırlık tarafında ise %10 oranında daha az. Bu teknolojinin 4000 mAh bataryaya seri bağlanması durumunda üç adet Mate 20'yi aynı anda şarj edebildiğini belirtelim.

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