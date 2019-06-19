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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
19.06.2019 - 13:25, Son Güncelleme:

Huawei'den bulut uygulamalarının gelişimine destek

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Huawei'den bulut uygulamalarının gelişimine destek

Huawei, düzenlediği Idea Cloud yarışmasıyla bulut uygulamalarının gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen Ar-Ge merkezleri arasında yer alan Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, bulut bilişim özelindeki projelerin teşvik edilmesi ve geleceğe taşınması amacıyla "Huawei Idea Cloud" yarışmasını hayata geçirdi.

Üniversite öğrencilerinden profesyonellere kadar tüm ekosisteme açık olan yarışma platformu, geleceğin bulut yazılım ve uygulamalarının gelişimine destek olmayı amaçlıyor.

Türkiye’de bilişim ve iletişim teknolojilerinin gelişimini teşvik eden bir yarışma olarak öne çıkan Huawei Idea Cloud, genç katılımcılardan serbest geliştiricilere ve sektör profesyonellerine kadar uzanan geniş bir kitleyi, yenilikçi bulut bilişim fikirleri ve uygulamaları geliştirmeye davet ediyor. 

Dereceye giren projeler ödüllendirilecek 

Yarışmaya birden fazla proje ile de başvuru yapılabiliyor. Yarışmacılar, sunum içeriklerinin yanı sıra projeleri kapsamında hazırladıkları kod ve modellemeleri de sunabilecek.

7 Temmuz'a kadar başvurulabilecek olan yarışmanın finalistleri ise 14 Temmuz’da belli olacak. Finalistler 15-21 Temmuz'da proje içeriklerini paylaşabilecek. Kazanan projeler ise 27 Temmuz’da gerçekleştirilecek ödül töreni ile duyurulacak.

Yarışma sonunda birinci olan proje Huawei P30 Pro, ikinci olan proje Huawei P30, üçüncü olan proje ise Huawei Watch GT ile ödüllendirilecek.

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