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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
05.03.2019 - 07:49, Son Güncelleme:

Huawei'den 48 megapiksel kameralı telefon: Honor 20

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Huawei'den 48 megapiksel kameralı telefon: Honor 20

Bir Huawei markası olan Honor'un 48 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip olması beklenen modeli Honor 20 hakkında detaylar gün yüzüne çıktı. 

Akıllı telefon piyasasında hatrı sayılır derecede yer edinen Honor, Ocak ayında Honor View 20’yi görücüye çıkarmıştı. Çinli şirket şimdi de 48 Megapiksel kameraya sahip olması beklenen Honor 20 için atağa geçti. 

iChangezone tarafından paylaşılan raporda kamerasıyla dikkat çekmesi beklenen cihazın Kirin 980 işlemciden güç alacağı belirtilirken, beraberinde 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanına sahip olacağı söyleniyor. Kamera konusunda iddialı olan telefon üçlü kamera kurulumuyla bizleri karşılıyor. Ana kamera 48 MP, ikincil kamera 20 Mp, üçüncül kameranın ise 8 MP olacağı paylaşılanlar arasında.

Bunun haricinde 6.1 inç boyutunda OLED ekrana sahip olan cihazın 3650 mAh bataryası bulunuyor. Aynı zamanda son çıkan amiral gemilerinde sıkça gördüğümüz ekrandan parmak izi okuma teknolojisine Honor 20 modelinde de yer verilecek. Cihazın fiyatına geldiğimizde ise 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip modelin 450 dolar 8 GB RAM‘li ve 256 GB dahili hafıza ile gelen modelin ise 560 dolardan satışa sunulacağı söyleniyor.

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