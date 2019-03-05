Huawei'den 48 megapiksel kameralı telefon: Honor 20
Bir Huawei markası olan Honor'un 48 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip olması beklenen modeli Honor 20 hakkında detaylar gün yüzüne çıktı.
Akıllı telefon piyasasında hatrı sayılır derecede yer edinen Honor, Ocak ayında Honor View 20’yi görücüye çıkarmıştı. Çinli şirket şimdi de 48 Megapiksel kameraya sahip olması beklenen Honor 20 için atağa geçti.
iChangezone tarafından paylaşılan raporda kamerasıyla dikkat çekmesi beklenen cihazın Kirin 980 işlemciden güç alacağı belirtilirken, beraberinde 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanına sahip olacağı söyleniyor. Kamera konusunda iddialı olan telefon üçlü kamera kurulumuyla bizleri karşılıyor. Ana kamera 48 MP, ikincil kamera 20 Mp, üçüncül kameranın ise 8 MP olacağı paylaşılanlar arasında.
Bunun haricinde 6.1 inç boyutunda OLED ekrana sahip olan cihazın 3650 mAh bataryası bulunuyor. Aynı zamanda son çıkan amiral gemilerinde sıkça gördüğümüz ekrandan parmak izi okuma teknolojisine Honor 20 modelinde de yer verilecek. Cihazın fiyatına geldiğimizde ise 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip modelin 450 dolar 8 GB RAM‘li ve 256 GB dahili hafıza ile gelen modelin ise 560 dolardan satışa sunulacağı söyleniyor.
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