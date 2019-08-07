Huawei Y9 Prime 2019 Türkiye'de satışa çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriHuawei Y9 Prime 2019 Türkiye'de satışa çıktı
GeriTeknoloji Huawei Y9 Prime 2019 Türkiye'de satışa çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
07.08.2019 - 07:04, Son Güncelleme:

Huawei Y9 Prime 2019 Türkiye'de satışa çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Huawei Y9 Prime 2019 Türkiye'de satışa çıktı

Ön kamera, kulaklık ve ortam ışığı sensörünün yerlerinin değiştiği, 16 MP açılır kameraya sahip Y9 Prime 2019, Türkiye'de satışa sunuldu. İşte Huawei Y9 Prime 2019'un özellikleri ve Türkiye fiyatı...

Full HD ekranlı, orijinal, çerçevesiz Huawei Y9 Prime 2019; sekiz çekirdekli mimariye sahip 12nm işlem Kirin 710F yonga seti ile donatıldı. Önceki nesil yonga seti ile karşılaştırıldığında GPU enerji verimliliği iki katına çıkarılan akıllı telefonun performansı yüzde 30 daha artarken, enerji tüketimi ise yüzde 30 daha az. Huawei Y9 Prime 2019, AI destekli fotoğrafçılığa, uzun pil ömrüne sahip. 

Huawei, Türkiye’deki kullanıcılara özel olmak üzere, Y9 Prime telefon alanlara iki ay boyunca 50 GB bulut depolama hizmeti olan Huawei Cloud Storage’ı ücretsiz olarak sunuyor. Türkiye’deki diğer tüm kullanıcılar ise 1 aylığına 50 GB bulut depolama hizmetinden yine ücretsiz olarak yararlanabilecek. Hali hazırda her Huawei kullanıcısı 5GB kapasiteli Cloud Storage’dan ücretsiz faydalanabiliyor. 

Huawei Y9 Prime 2019'daki yüksek ekran-gövde oranı, 16MP pop-up kamerayla birlikte geliyor. Normal kullanımda kamera telefonun gövdesinde gizleniyor. Ön kamera aktif edildiğinde ise sadece bir saniyede çekime hazır hale geliyor. İşlevselliğinin yanında zorlu koşullara dayanıklılığı da testlerle onaylanmış olan açılır kamera, 100.000 tekrarı aşmasına rağmen sorun yaşamıyor ve 12 kg’lık doğrudan yükten etkilenmiyor. 

Ön kamera, kulaklık ve ortam ışığı sensörünün yerlerinin değiştiği telefon, 19,5: 9 ekran en-boy oranı ve şık tasarımıyla dikkatleri çekiyor. 2340 x 1080 Full HD ekran ve 391 PPI'lık piksel yoğunluğuna sahip telefon zararlı mavi ışığı filtreleyen gelişmiş göz konforu moduna da sahip. Göz konforu modu göz yorgunluğunu büyük oranda engelleniyor. Bu özellik foto biyolojik güvenlik için sıkı testlerden geçerek TÜV Rheinland tarafından da onaylandı. 

Huawei Y9 Prime 2019, 16MP + 8MP + 2MP üçlü arka kamera sistemi ile donatıldı. Ayrıca 16MP ana kamerada ve 8MP ikincil kamerada, görüntüyü net ve yüksek ayrıntı düzeyinde yakalamaya yardımcı olan 6P (altı lensli plastik dizi) tasarımından yararlanıldı. 

16MP kamerada F / 1.8 diyafram açıklığı düşük gürültülü ve hızlı netleme ile F / 2.2 diyafram açıklığından yüzde 50 daha fazla ışık alabiliyor. 8MP sensör, 120 derece geniş açılı çekim yaparken nefes kesici görüntüler veya geniş manzaralar oluşturmakta zorlanmıyor. 2MP sensör ise gerçekçi bir alan derinliği oluşturmak için birincil kamerayla koordine çalışarak yüksek kalitede görüntüler sağlıyor. 

Huawei Y9 Prime 2019 telefonlar, Gece Siyahı, Safir Mavi ve Zümrüt Yeşili renk seçenekleriyle 2.899 TL tavsiye edillen son kullanıcı fiyatıyla satışa sunuldu.

Çinlilerden düşük bütçeli telefon: Honor 8STürkiye'de günden güne ismini daha sık duyduğumuz Huawei'nin bir markası olan Honor, yeni orta seviye telefonu Honor 8S'i Türkiye'de satışa sundu, biz de ürünü yakından sıcağı sıcağına inceledik.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?