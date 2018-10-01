Huawei Y9 2019 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri
Merakla beklenen Huawei Y9 2019 tanıtıldı. Çift ön ve arka kamerasına ek olarak çentikli devasa ekranı ile gelen Y9, orta segment telefon pazarını hareketlendireceğe benziyor.
Huawei'nin yeni telefonu ortaya çıktı. 6.5 inç büyüklüğündeki bu ekran, 2340×1080 piksel çözünürlük sunuyor. 19.5:9 oranındaki ekranda 2.5D kavisli cam kullanılmış. 12 nm sekiz çekirdekli Kirin 710 işlemcisinden gücünü alan Y9 (2019) ARM Mali-G51 MP4 GPU’ya sahip.
İŞTE HUAWEI Y9 2019 ÖZELLİKLERİ..
6,5 inç (2340×1080 piksel) Full HD+ ekran
Kirin 710 işlemci, Mali-G51 MP4 GPU
4GB RAM, 64GB depolama / 6GB RAM, 128GB depolama
Android 8.1 Oreo işletim sistemi
16MP + 2MP çift arka kamera
13MP + 2MP çift ön kamera
Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS
Hızlı şarj destekli 4000mAh batarya
Ekim ayından itibaren satışa sunulacak olan Huawei Y9 2019, siyah mavi ve mor renk seçenekleriyle raflardaki yerini alacak. Çinli firma cihazın fiyatı hakkında ise herhangi bir açıklamada bulunmadı.
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