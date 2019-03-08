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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
08.03.2019 - 08:36, Son Güncelleme:

Huawei Y7 (2019) ortaya çıktı! Fiyatı ise...

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Huawei Y7 (2019) ortaya çıktı! Fiyatı ise...

Çinli telefon üreticisi Huawei'nin yeni telefonlarından biri olan Huawei Y7 (2019) ilk kez görücüye çıktı. Satış fiyatı da belli olan telefon bakın hangi özelliklerle alıcısını bekliyor?

Huawei Y7 (2019) sessiz sedasız tanıtıldı. Ön kamera dışında Huawei Y7 Pro 2019 modeli ile hemen hemen aynı özelliklere sahip olan cihaz, 6.26 inç'lik ekran ve HD+ çözünürlükle geliyor. Snapdragon 450 işlemciden güç alan telefonun içinde 3 GB RAM yer alırken, 32 GB depolama hafızası ise biraz yetersiz görünüyor. Ancak toplam hafızayı microSD kart desteği ile artırabilmek mümkün.

Arka yüzde iki kamerası bulunan Huawei Y7 (2019)'da ön yüzdeki kamera 8 megapiksel çözünürlük sunarken, arka yüzde ise ana kamera 13 MP, ikinci kamera ise 2 MP çözünürlükle geliyor. 4000 mAh batarya ile gelen ve bir günü rahatça kurtaran Huawei Y7 (2019), Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle geliyor. Aynı zamanda cihaz, EMUI 8.2 kullanıcı arayüzünü sunuyor.

Gelelim fiyatına... 3 farklı renk seçeneği sunan Huawei Y7 (2019) Avrupa fiyatı 220 euro olarak belirlenmiş durumda. 

Beklenen Xiaomi Mi 9 resmen duyuruldu!Mobil Dünya Kongresi kapsamında Çinli telefon üreticisi Xiaomi, yeni amiral telefonu Xiaomi Mi 9’u dünyaya tanıttı. Yakından inceledik!Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
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