Huawei Y7 (2019) ortaya çıktı! Fiyatı ise...
Çinli telefon üreticisi Huawei'nin yeni telefonlarından biri olan Huawei Y7 (2019) ilk kez görücüye çıktı. Satış fiyatı da belli olan telefon bakın hangi özelliklerle alıcısını bekliyor?
Huawei Y7 (2019) sessiz sedasız tanıtıldı. Ön kamera dışında Huawei Y7 Pro 2019 modeli ile hemen hemen aynı özelliklere sahip olan cihaz, 6.26 inç'lik ekran ve HD+ çözünürlükle geliyor. Snapdragon 450 işlemciden güç alan telefonun içinde 3 GB RAM yer alırken, 32 GB depolama hafızası ise biraz yetersiz görünüyor. Ancak toplam hafızayı microSD kart desteği ile artırabilmek mümkün.
Arka yüzde iki kamerası bulunan Huawei Y7 (2019)'da ön yüzdeki kamera 8 megapiksel çözünürlük sunarken, arka yüzde ise ana kamera 13 MP, ikinci kamera ise 2 MP çözünürlükle geliyor. 4000 mAh batarya ile gelen ve bir günü rahatça kurtaran Huawei Y7 (2019), Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle geliyor. Aynı zamanda cihaz, EMUI 8.2 kullanıcı arayüzünü sunuyor.
Gelelim fiyatına... 3 farklı renk seçeneği sunan Huawei Y7 (2019) Avrupa fiyatı 220 euro olarak belirlenmiş durumda.
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