Huawei Y5 Lite tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve şaşırtan fiyatı
Çinli telefon devi Huawei, sessiz sedasız yeni telefonunu görücüye çıkardı. Huawei Y5 Lite adını taşıyan bu yeni telefonun en şaşırtan yönü ise fiyatı oldu. İşte tanıtılan yeni Huawei telefonun tüm özellikleri ve fiyatı...
Huawei Y5 Lite resmen duyuruldu. 5.45 inç'lik orta ölçekte bir IPS LCD ekranla birlikte gelen cihaz, 1440x720 piksel ekran çözünürlüğünü destekliyor. 1 GB RAM ve 16 GB dahili hafızayla gelen cihaz aslında giriş seviyesi bir telefon. Cihazın güç aldığı işlemci ise MediaTek'in MT6739 model işlemcisinden başkası değil. 1.5 GHz hızında çalışan bu işlemci dört çekirdekli bir yapıdan oluşuyor.
Gelelim Huawei Y5 Lite'ın kamerasında... 8 MP çözünürlüğünde arka yüzde bir kamerası bulunan cihazda f/2.0 diyafram aralığı bulunurken, ön yüzde ise f/2.2 diyafram aralığı sunan 5 MP dahili kamera yer alıyor. 3020 mAh batarya kullanan telefonun 16 GB dahili hafızasını yetersiz bulanlar için microSD kart desteği de unutulmamış.
Android 8.1 Oreo Go Edition özel sürümüyle birlikte gelen Huawei Y5 Lite, şimdilik sadece Pakistan'da satışa sunuldu ve fiyatı 100 euro'yu geçmiyor.
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