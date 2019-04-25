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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
25.04.2019 - 08:11, Son Güncelleme:

Huawei Y5 2019 satışa çıkıyor! Özellikleri belli oldu

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Huawei Y5 2019 satışa çıkıyor! Özellikleri belli oldu

Çinli teknoloji üreticisi Huawei, sürpriz bir telefonla kullanıcılarının karşısına çıktı. İşte Huawei Y5 2019'un öne çıkan tüm özellikleri...

5.71 inç'lik ekranıyla gelen Huawei Y5 2019, 1520x720 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Ön yüzünde 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunan telefon, gücünü ise MediaTek Heli A22 işlemcisinden alıyor. Cihaz, beraberinde 2 GB RAM'le geliyor. Aslında Huawei Y5 2019 için giriş seviyesinde bir telefon denilebilir. 12 nm fabrikasyon süreci ile üretilen Helio A22, 2 GHz hızında çalışan dört adet Cortex A53 çekirdeğine ev sahipliği yaparken, grafik tarafında gerekli olan gücü ise PowerVR GE8320 GPU sağlıyor.

Huawei Y5 2019'un arka yüzünde ise 13 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. İki kameralı telefonların standart bir hale geldiği günümüzde Huawei'den tek kameralı telefon gelmesi ise oldukça ilginç. 16 ve 32 GB depolama hafızası sunan telefonun depolama hafızası mıuhtemelen bazı kullanıcılarına yetmeyeceğinden microSD kart desteği tam bu noktada kullanıcının imdadına koşuyor. Böylece 512 GB'a kadar depolama kapasitesini artırabilmek mümkün hale geliyor.

EMUI 9.1 güncellemesi alacak Huawei telefonlar belli oldu
EMUI 9.1 güncellemesi alacak Huawei telefonlar belli oldu

Android 9 Pie işletim sistemi ile birlikte EMUI 9 arayüzüyle kutusundan çıkan Huawei Y5 2019, 3020 mAh tipi bataryadan enerjisini alıyor. Dört farklı renkte gelen telefonun arka yüzünün suni deri ile kaplandığını da belirtmek gerekiyor. 

Cihazın çıkış tarihi ve fiyatı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. 

Huawei P30 Pro elimizdeHuawei, P30 serisi yeni telefonlarını Paris’te dünyaya duyurdu. Hürriyet Teknoloji editörü Selim Öztürk P30 Pro’yu kutusundan çıkardı ve Eyfel Kulesi eşliğinde ilk görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz.
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