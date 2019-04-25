Huawei Y5 2019 satışa çıkıyor! Özellikleri belli oldu
Çinli teknoloji üreticisi Huawei, sürpriz bir telefonla kullanıcılarının karşısına çıktı. İşte Huawei Y5 2019'un öne çıkan tüm özellikleri...
5.71 inç'lik ekranıyla gelen Huawei Y5 2019, 1520x720 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Ön yüzünde 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunan telefon, gücünü ise MediaTek Heli A22 işlemcisinden alıyor. Cihaz, beraberinde 2 GB RAM'le geliyor. Aslında Huawei Y5 2019 için giriş seviyesinde bir telefon denilebilir. 12 nm fabrikasyon süreci ile üretilen Helio A22, 2 GHz hızında çalışan dört adet Cortex A53 çekirdeğine ev sahipliği yaparken, grafik tarafında gerekli olan gücü ise PowerVR GE8320 GPU sağlıyor.
Huawei Y5 2019'un arka yüzünde ise 13 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. İki kameralı telefonların standart bir hale geldiği günümüzde Huawei'den tek kameralı telefon gelmesi ise oldukça ilginç. 16 ve 32 GB depolama hafızası sunan telefonun depolama hafızası mıuhtemelen bazı kullanıcılarına yetmeyeceğinden microSD kart desteği tam bu noktada kullanıcının imdadına koşuyor. Böylece 512 GB'a kadar depolama kapasitesini artırabilmek mümkün hale geliyor.
Android 9 Pie işletim sistemi ile birlikte EMUI 9 arayüzüyle kutusundan çıkan Huawei Y5 2019, 3020 mAh tipi bataryadan enerjisini alıyor. Dört farklı renkte gelen telefonun arka yüzünün suni deri ile kaplandığını da belirtmek gerekiyor.
Cihazın çıkış tarihi ve fiyatı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.
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