Huawei Y3 (2018) ortaya çıktı!

Huawei'in ilk Android Go telefonu Y3 (2018) modelinin özelliklerine bakıldığında cihazın 5 inç büyüklüğünde olduğu görülüyor. Metali andıran plastik bir kasaya sahip olan Huawei Y3, 854x480 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. 1.3 GHz hızında dört adet Cortex A53 çekirdeğinden oluşan MediaTek 6737 işlemciye ev sahipliği yapan telefonun grafik arabirimi ise Mali T720 MP.

1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanıyla gelen telefon, f/2.0 diyafram açıklığında lenslerin kullanıldığı 8 MP çözünürlük sunan arka kameraya sahip. Cihazın ön kamerası ise 2 MP çözünürlük sunuyor.

microSD kart desteğine bu modelinde de yer veren Huawei, cihazı Google Go, Asistan Go, Haritalar Go ve YouTube Go uygulamalarıyla kullanıcılarına sunuyor. 4G LTE, 2.4 GHz Wi-Fi, Bluetooth 4.0 LE, GPS, microUSB 2.0 bağlantılarını bünyesinde bulunduran cihaz, beyaz, gri ve altın olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelecek ve kutudan Android 8.1 Oreo (Go Edition) ile kutudan çıkacak. Son olarak, 145.1 x 73.7 x 9.45 mm boyutlarında ve 180 gram ağırlığında olan Huawei Y3 (2018) modelinin fiyatı bilinmiyor.