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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
15.11.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

Huawei Watch GT2, Türkiye-İzlanda maçında stres ölçtü

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Huawei Watch GT2, Türkiye-İzlanda maçında stres ölçtü

14 Kasım 2019 tarihinde oynanan Türkiye – İzlanda futbol maçında HUAWEI, yeni nesil akıllı saati WATCH GT 2 ile seyircilerin nabız ve stres seviyelerini ölçtü. Karşılaşma öncesinde ve karşılaşma sırasında alınan veriler sonucunda seyircilerin heyecan seviyeleri belirlendi.

30 kişi ile yapılan ölçüm sonuçlarına göre, karşılaşma öncesi 60 – 80 bpm arasında değişen nabız, karşılaşma sırasında ortalama 150 bpm seviyelerine kadar çıkarken, stres seviyeleri de yüzde 45 ve 69 arasında değişkenlik gösterdi.

HUAWEI WATCH GT 2’nin sürekli nabız takibi ile seyircilerin heyecanları dakika dakika izlenebilirken, sahada gerçekleşen hangi pozisyonun seyircinin bünyesinde nasıl bir heyecan ve stres tepkisi yarattığı da belirlenebildi.

İzlanda’nın kalemize geldiği ve Merih’in çizgiden topu çıkardığı anda en yüksek stres seviyesine ulaşılırken, dakika 31’de Zeki’nin ortasında Burak’ın kafa topuna çıktığı pozisyon ile uzatma dakikalarında Ozan ile çıktığımız kontra atakta heyecan doruklara çıktı.

Günlük sağlık takibi

HUAWEI WATCH GT 2, spor modunda olmadığı sürece, kalp atış hızı 100 bpm'nin üzerindeyse veya 10 dakikadan fazla bir süre 50 bpm'nin altındaysa kullanıcıyı uyarıyor. Bu sınırlar, kullanıcının yaşı, cinsiyeti, kilosu ve aktivite yoğunluğuna göre ayarlanabiliyor. Kullanıcılar ayrıca gerçek zamanlı olarak sağlık bilgilerine göz atmak için HUAWEI Sağlık uygulamasındaki verileri de görebiliyorlar.

Nabız takibine ek olarak, uyku analizi kullanıcıların ilgilendiği başka bir işlev. Düşük kaliteli uyku, çoğu kişi için büyük bir sorun haline geldi. HUAWEI TruSleep 2.0 uyku kalitesini, gerçek zamanlı kalp atış hızını, uyku nefes kalitesini izliyor ve uyku kalitesini değerlendirmek için büyük veri analizi kullanıyor. Uyku sorunlarını doğru bir şekilde analiz etmek için HUAWEI AI teknolojisi sayesinde uyku iyileştirme önerileri ile kişiselleştirilmiş uyku hizmetleri ve kullanıcıların uyku kalitesini iyileştirmelerine yardımcı olmak için raporlar sunuyor.

HUAWEI WATCH GT 2 aynı zamanda kullanıcıların HRV (kalp atış hızı değişkenliği) değerlerini kaydederek ve kullanıcının stres endeksi hakkında geri bildirim sağlayarak stresi azaltmasına yardımcı olan kendi geliştirdiği HUAWEI TruRelax teknolojisi ile birlikte geliyor. Ek olarak, kullanıcıya belirli bir süre sonra ayağa kalkmasını ve hareket etmesini hatırlatan bir hareketsizlik uyarısı da sisteme entegre edildi. Özel durumlarda, bu hareketsizlik uyarısı da kapatılabiliyor. Her gün atılan adım sayısını, yakılan kaloriyi ve ayağa kalkma sayısının da kaydı tutulabiliyor.

HUAWEI WATCH GT 2, tüketicilere sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve yaşam tarzları geliştirmelerine yardımcı olmak için gün boyu fiziksel durum bilgisi sağlıyor.
HUAWEI WATCH GT 2 46mm modeli 1499TL tavsiye edilen satış fiyatı ve spor ve klasik model seçenekleri ile tüketiciyle buluşuyor. HUAWEI WATCH GT 2 42mm modeli ise Aralık ayında tüketiciler ile buluşacak.

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
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