Huawei Watch GT Türkiye’de satışa çıktı
Huawei Watch GT isimli yeni akıllı saat Türkiye'de satışa sunuldu. İşte yeni Huawei saatin tüm özellikleri ve fiyatı...
Huawei Watch GT Türkiye'de satışa sunuldu. Huawei'nin kendine ait işletim sistemi LightOS ile gelecek olan Huawei Watch GT'nin ilk dikkat çeken özelliği şarj süresi olacak. Cortex-M4 yonga setiyle üretilen saat, tam 1 ay boyunca şarj edilmeden çalışabilecek.
Elbette bu süre sadece bildirim almanız halinde geçerli. Kalp ritmi sensörünün açık olması süreyi yarı yarıya kısaltacak. Sürekli çalışan bir GPS ise şarj süresini 22 saate indiriyor.
Huawei Watch GT'nin iki modeli de 5 ATM su basıncına dayanıklı olarak geliştirildi. 1.39 inç, 454x454 piksellik AMOLED ekran ve ekranda parmak izi oluşmaması için kullanılan PVD kaplama, dikkat çeken diğer unsurlar. Watch GT'nin sadece 45 gram ağırlığında olduğunu da ayrıca belirtelim.
Huawei Watch GT’nin spor modeli 1199TL ve klasik modeli 1399TL tavsiye edilen satış fiyatlarıyla raflardaki yerini aldı.
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