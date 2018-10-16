Huawei Watch GT duyuruldu! İşte tüm özellikleri
Huawei, Londra'da gerçekleştirdiği etkinlikte sadece yeni telefonlarını tanıtmadı; aynı zamanda akıllı saati Huawei Watch GT'yi de gün yüzüne çıkardı.
Huawei'nin kendine ait işletim sistemi LightOS ile gelecek olan Huawei Watch GT'nin ilk dikkat çeken özelliği şarj süresi olacak. Cortex-M4 yonga setiyle üretilen saat, tam 1 ay boyunca şarj edilmeden çalışabilecek. Elbette bu süre sadece bildirim almanız halinde geçerli. Kalp ritmi sensörünün açık olması süreyi yarı yarıya kısaltacak. Sürekli çalışan bir GPS ise şarj süresini 22 saate indiriyor.
Huawei Watch GT'nin iki modeli de 5 ATM su basıncına dayanıklı olarak geliştirildi. 1.39 inç, 454x454 piksellik AMOLED ekran ve ekranda parmak izi oluşmaması için kullanılan PVD kaplama, dikkat çeken diğer unsurlar. Watch GT'nin sadece 45 gram ağırlığında olduğunu da ayrıca belirtelim.
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