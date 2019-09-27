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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
27.09.2019 - 08:14, Son Güncelleme:

Huawei Watch GT 2 Türkiye'de satışa çıkıyor! İşte özellikleri

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Huawei Watch GT 2 Türkiye'de satışa çıkıyor! İşte özellikleri

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei Watch GT 2, çok yakında Türkiye'ye geliyor. Peki yeni saat hangi özelliklere sahip?

Saat yuvarlak bir gövdeye sahip. Wear OS işletim sistemini kullanan saat 42 mm ve 46 mm olmak üzere iki tane boyut seçeneği bulunuyor. Bu seçeneklerden 42 mm olanı 1.2 inç boyutunda. 46 mm modeli ise 1.39 inç boyutunda. Akıllı saatin kendinde bulunan mikrofonu oluyor. Bu mikrofon sayesinde görüşmelerinizi yapabiliyorsunuz. 2 hafta pil ömrü olduğu söylenen cihaz gücünü Kirin A1 işlemcisinden alıyor.

Huawei Watch GT 2'nin donanımsal özelliklerine bakacak olursak, her şeyden önce bu seride de "Lite OS" işletim sistemi kullanılıyor. Watch GT 2; yerleşik GPS, aktif kalp atış hızı sensörü, hava basıncı sensörü, ivmeölçer, jiroskop ve manyetometre gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor. Tüm bunlara ek olaraksa Huawei Watch GT 2, 15 farklı kapalı ve açık alan sporlarını takip desteğine sahip. Bu bağlamda salonlarda yapabileceğiniz koşu, yürüyüş, bisiklet, yüzme gibi aktivitelerinizi takip edebilen Watch GT 2, açık alanlarda yapılan koşma, yürüyüş, patika koşusu, bisiklet ve su sporları gibi aktivitelerinizi de başarılı bir şekilde takip edebiliyor. Ayrıca Watch GT 2, 50 metreye kadar su geçirmiyor.

Kalp atış hızı izleme açısından cihaz, bradikardi ve kalp yetmezliğinin izlenmesine yardımcı oluyor. Spor modunda olmadığı sürece kalp atış hızı 100 bpm'nin üzerindeyse veya 10 dakikadan fazla bir süre 50 bpm'nin altındaysa kullanıcıyı uyarıyor. Kullanıcılar ayrıca gerçek zamanlı olarak sağlık bilgilerine göz atmak için Huawei spor ve sağlık uygulamasındaki verileri de görebiliyor.

Kalp atış hızı izlemeye ek olarak, uyku izlemesi kullanıcıların ilgilendiği başka bir işlev olarak öne çıkıyor. HUAWEI TruSleep 2.0 uyku kalitesini, gerçek zamanlı kalp atış hızını, uyku nefes kalitesini izliyor ve uyku kalitesini değerlendirmek için büyük veri analizini kullanıyor. Uyku sorunlarını doğru bir şekilde analiz etmek için Huawei AI teknolojisi sayesinde uyku iyileştirme önerileri ile kişiselleştirilmiş uyku hizmetleri ve kullanıcıların uyku kalitesini iyileştirmelerine yardımcı olmak için raporlar sunuyor.

Huawei Watch GT 2 Türkiyede satışa çıkıyor İşte özellikleri

Saat, aynı zamanda kullanıcıların HRV (kalp atış hızı değişkenliği) değerlerini kaydederek ve kullanıcının stres endeksi hakkında geri bildirim sağlayarak stresi azaltmasına yardımcı olan kendi geliştirdiği HUAWEI TruRelax teknolojisi ile birlikte geliyor. Kullanıcıya belirli bir süre sonra ayağa kalkmasını ve hareket etmesini hatırlatan bir hareketsizlik uyarısı da sisteme entegre edildi. Özel durumlarda, bu hareketsizlik uyarısı da kapatılabiliyor. Her gün atılan adım sayısını, yakılan kaloriyi ve ayağa kalkma sayısının da kaydı tutulabiliyor. HUAWEI WATCH GT 2, tüketicilere sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve yaşam tarzları geliştirmelerine yardımcı olmak için gün boyu fiziksel durum bilgisi sağlıyor.

Saat, 46 ve 42 milimetrelik çeşitleri ve ikişer farklı versiyonu ile ekim ayında tüketiciler ile buluşacak.

20 milyar cihaz birbiriyle konuşacak, Dünya bu yükü nasıl kaldıracak?Türkiye'den 10 saat uçuş uzaklığında bulunan Singapur'da Schneider Electric, önemli bir etkinlik düzenledi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 2020 yılında 20 milyarı aşkın cihaz, Nesnelerin İnterneti adı altında birbirlerine bağlanacak. Yani cihazlar birbirleriyle konuşacak; hem de milyarlarcası... Gerçekten de müthiş bir büyüklük, müthiş bir rakam. Peki bunca cihazın ürettiği veri ne olacak? Dünya buna hazır mı? Altyapı büyük veriyi nasıl kaldırabilecek? Bu kapsamda Schneider Electric'ten Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Secure Power Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Demirkol, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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