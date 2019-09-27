Huawei Watch GT 2 Türkiye'de satışa çıkıyor! İşte özellikleri

Saat yuvarlak bir gövdeye sahip. Wear OS işletim sistemini kullanan saat 42 mm ve 46 mm olmak üzere iki tane boyut seçeneği bulunuyor. Bu seçeneklerden 42 mm olanı 1.2 inç boyutunda. 46 mm modeli ise 1.39 inç boyutunda. Akıllı saatin kendinde bulunan mikrofonu oluyor. Bu mikrofon sayesinde görüşmelerinizi yapabiliyorsunuz. 2 hafta pil ömrü olduğu söylenen cihaz gücünü Kirin A1 işlemcisinden alıyor.

Huawei Watch GT 2'nin donanımsal özelliklerine bakacak olursak, her şeyden önce bu seride de "Lite OS" işletim sistemi kullanılıyor. Watch GT 2; yerleşik GPS, aktif kalp atış hızı sensörü, hava basıncı sensörü, ivmeölçer, jiroskop ve manyetometre gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor. Tüm bunlara ek olaraksa Huawei Watch GT 2, 15 farklı kapalı ve açık alan sporlarını takip desteğine sahip. Bu bağlamda salonlarda yapabileceğiniz koşu, yürüyüş, bisiklet, yüzme gibi aktivitelerinizi takip edebilen Watch GT 2, açık alanlarda yapılan koşma, yürüyüş, patika koşusu, bisiklet ve su sporları gibi aktivitelerinizi de başarılı bir şekilde takip edebiliyor. Ayrıca Watch GT 2, 50 metreye kadar su geçirmiyor.

Kalp atış hızı izleme açısından cihaz, bradikardi ve kalp yetmezliğinin izlenmesine yardımcı oluyor. Spor modunda olmadığı sürece kalp atış hızı 100 bpm'nin üzerindeyse veya 10 dakikadan fazla bir süre 50 bpm'nin altındaysa kullanıcıyı uyarıyor. Kullanıcılar ayrıca gerçek zamanlı olarak sağlık bilgilerine göz atmak için Huawei spor ve sağlık uygulamasındaki verileri de görebiliyor.

Kalp atış hızı izlemeye ek olarak, uyku izlemesi kullanıcıların ilgilendiği başka bir işlev olarak öne çıkıyor. HUAWEI TruSleep 2.0 uyku kalitesini, gerçek zamanlı kalp atış hızını, uyku nefes kalitesini izliyor ve uyku kalitesini değerlendirmek için büyük veri analizini kullanıyor. Uyku sorunlarını doğru bir şekilde analiz etmek için Huawei AI teknolojisi sayesinde uyku iyileştirme önerileri ile kişiselleştirilmiş uyku hizmetleri ve kullanıcıların uyku kalitesini iyileştirmelerine yardımcı olmak için raporlar sunuyor.





Saat, aynı zamanda kullanıcıların HRV (kalp atış hızı değişkenliği) değerlerini kaydederek ve kullanıcının stres endeksi hakkında geri bildirim sağlayarak stresi azaltmasına yardımcı olan kendi geliştirdiği HUAWEI TruRelax teknolojisi ile birlikte geliyor. Kullanıcıya belirli bir süre sonra ayağa kalkmasını ve hareket etmesini hatırlatan bir hareketsizlik uyarısı da sisteme entegre edildi. Özel durumlarda, bu hareketsizlik uyarısı da kapatılabiliyor. Her gün atılan adım sayısını, yakılan kaloriyi ve ayağa kalkma sayısının da kaydı tutulabiliyor. HUAWEI WATCH GT 2, tüketicilere sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve yaşam tarzları geliştirmelerine yardımcı olmak için gün boyu fiziksel durum bilgisi sağlıyor.

Saat, 46 ve 42 milimetrelik çeşitleri ve ikişer farklı versiyonu ile ekim ayında tüketiciler ile buluşacak.