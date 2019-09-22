Huawei Watch GT 2 tanıtıldı: Özellikleri nasıl olacak?
Huawei aynı diğer firmalarda olduğu gibi telefon modellerinin yanı sıra akıllı saat modelleri de tasarlıyor. Bu modeller genelde uygun fiyatı ile dikkat çekiyor. Huawei de saat üreticilerinden biri ve Huawei Mate 30 serisi telefonlarla birlikte yeni saatini geçtiğimiz günlerde tanıttı. Peki yeni saatin özellikleri nasıl?
Huawei son zamanlarda yaşadığı Android sorunu ile gündeme geliyor. Diğer yandan şirket, Google Play'siz gelen Mate 30 serisi telefonları dışında yeni bir akıllı saatin duyurusunu da yaptı.
Şirket, geçtiğimiz günlerde ise Huawei Watch GT 2 akıllı saatini tanıttı. Saat yuvarlak bir gövdeye sahip. Wear OS işletim sistemini kullanan saat 42 mm ve 46 mm olmak üzere iki tane boyut seçeneği bulunuyor. Bu seçeneklerden 42 mm olanı 1.2 inç boyutunda.
46 mm modeli ise 1.39 inç boyutunda. Akıllı saatin kendinde bulunan mikrofonu oluyor. Bu mikrofon sayesinde görüşmelerinizi yapabiliyorsunuz. 2 hafta pil ömrü olduğu söylenen cihaz gücünü Kirin A1 işlemcisinden alıyor.
Huawei Watch GT 2'nin donanımsal özelliklerine bakacak olursak, her şeyden önce bu seride de "Lite OS" işletim sistemi kullanılıyor. Watch GT 2; yerleşik GPS, aktif kalp atış hızı sensörü, hava basıncı sensörü, ivmeölçer, jiroskop ve manyetometre gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor. Tüm bunlara ek olaraksa Huawei Watch GT 2, 15 farklı kapalı ve açık alan sporlarını takip desteğine sahip. Bu bağlamda salonlarda yapabileceğiniz koşu, yürüyüş, bisiklet, yüzme gibi aktivitelerinizi takip edebilen Watch GT 2, açık alanlarda yapılan koşma, yürüyüş, patika koşusu, bisiklet ve su sporları gibi aktivitelerinizi de başarılı bir şekilde takip edebiliyor. Ayrıca Watch GT 2, 50 metreye kadar su geçirmiyor.
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