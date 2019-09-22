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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
22.09.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Huawei Watch GT 2 tanıtıldı: Özellikleri nasıl olacak?

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Huawei Watch GT 2 tanıtıldı: Özellikleri nasıl olacak?

Huawei aynı diğer firmalarda olduğu gibi telefon modellerinin yanı sıra akıllı saat modelleri de tasarlıyor. Bu modeller genelde uygun fiyatı ile dikkat çekiyor. Huawei de saat üreticilerinden biri ve Huawei Mate 30 serisi telefonlarla birlikte yeni saatini geçtiğimiz günlerde tanıttı. Peki yeni saatin özellikleri nasıl?

Huawei son zamanlarda yaşadığı Android sorunu ile gündeme geliyor. Diğer yandan şirket, Google Play'siz gelen Mate 30 serisi telefonları dışında yeni bir akıllı saatin duyurusunu da yaptı.

Şirket, geçtiğimiz günlerde ise Huawei Watch GT 2 akıllı saatini tanıttı. Saat yuvarlak bir gövdeye sahip. Wear OS işletim sistemini kullanan saat 42 mm ve 46 mm olmak üzere iki tane boyut seçeneği bulunuyor. Bu seçeneklerden 42 mm olanı 1.2 inç boyutunda. 

Huawei Watch GT 2 tanıtıldı: Özellikleri nasıl olacak

46 mm modeli ise 1.39 inç boyutunda. Akıllı saatin kendinde bulunan mikrofonu oluyor. Bu mikrofon sayesinde görüşmelerinizi yapabiliyorsunuz. 2 hafta pil ömrü olduğu söylenen cihaz gücünü Kirin A1 işlemcisinden alıyor. 

Huawei Watch GT 2'nin donanımsal özelliklerine bakacak olursak, her şeyden önce bu seride de "Lite OS" işletim sistemi kullanılıyor. Watch GT 2; yerleşik GPS, aktif kalp atış hızı sensörü, hava basıncı sensörü, ivmeölçer, jiroskop ve manyetometre gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor. Tüm bunlara ek olaraksa Huawei Watch GT 2, 15 farklı kapalı ve açık alan sporlarını takip desteğine sahip. Bu bağlamda salonlarda yapabileceğiniz koşu, yürüyüş, bisiklet, yüzme gibi aktivitelerinizi takip edebilen Watch GT 2, açık alanlarda yapılan koşma, yürüyüş, patika koşusu, bisiklet ve su sporları gibi aktivitelerinizi de başarılı bir şekilde takip edebiliyor. Ayrıca Watch GT 2, 50 metreye kadar su geçirmiyor. 

Samsung'tan odanın şeklini alan televizyonSamsung, sadece yeni telefonları ve tabletleriyle değil, aynı zamanda 8K teknolojisini destekleyen yeni TV'lerini de görücüye çıkardı. Samsung Türkiye'nin Televizyon Pazarlama Direktörü Erkan Yıldırım ile bir araya geldik ve şirketin yeni ürünlerini konuştuk.
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