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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
24.07.2019 - 08:05, Son Güncelleme:

Huawei Watch 3 için geri sayım başladı

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Huawei Watch 3 için geri sayım başladı

Huawei, bu kez akıllı saatini yenilemeye hazırlanıyor. Huawei Watch 3 adıyla duyurulması planlanan yeni saatin dikkat çeken özellikleri ise bakın neler?

Akıllı saat rekabetinin iyiden iyiye kızıştığı günümüzde şirketler, yeni ürünlerini çok geciktirmeden piyasaya sürmeye çalışıyor. Huawei de yeni akıllı saatini görücüye çıkarmak için fazla beklemek istemiyor. Huawei Watch 3 adıyla duyurulması beklenen yeni akıllı saatin Huawei Mate 30 serisi telefonlarla birlikte karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz. 

Google Wear OS işletim sistemini kullanacak olan cihaz, Qualcomm'un Snapdragon 3100 işlemcisinden güç alacak. Tasarım tarafına geldiğimizde ise oldukça ince bir çerçeveye sahip olması beklenen Huawei Watch 3'ün batarya ömrünün 3 günü bulacağı düşünülüyor. Su geçirmezlik konusunda bir önceki saate göre daha fazla koruma sağlayan cihaz, EKG dahil pek çok yeni özelliği de bir arada sunacak.

Ancak Huawei Watch 3 ile ilgili sızan bilgiler şimdilik oldukça sınırlı. Mate 30 tanıtım tarihine yaklaştıkça yeni detayların ortaya çıkması kuvvetle muhtemel. Huawei Mate 30 serisi telefonların Eylül sonu veya Ekim başında gerçekleştirilecek bir etkinlikte duyurulması bekleniyor.

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