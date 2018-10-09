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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
09.10.2018 - 16:47, Son Güncelleme:

Huawei ve BMW güçlerini birleştiriyor

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Huawei ve BMW güçlerini birleştiriyor

Teknoloji ve otomobil dünyasının iki büyük şirketi Huawei ve BMW, iş birliklerini başlattıklarını duyurdu. Huawei ve BMW güçlerini birleştiriyor. Peki, bu iş ortaklığı neler getirecek?

BMW Group ve Huawei, kurumsal çözümler konusunda iş ortaklığı yapacaklarını duyurdu. İsveç’teki yeni DC lokasyonu için yüksek performanslı bilgi işlem altyapısı (High Perormance Computing, HPC) altyapısını tedarik etmek üzere işbirliklerini açıkladılar.

Araç testleri gibi her bir sunucuda yüzlerce saat boyunca çalışan uygulamalarda yüksek ürün kalitesi ve güvenilirliği sağlamak için binlerce test gerçekleştirildi (Bruteforce ve EMC testleri dahil). Verimlilik tasarımı sayesinde, Huawei’nin sunucuları, esnek ve büyük kapasiteli yerel depolama genişletme yetenekleri, enerji tasarrufu özellikleri ve aynı zamanda mükemmel bilgi işlem performansı sağlıyor. Ayrıca Huawei sunucuları, vektör hava akımı yönetim teknolojisi, çift yüzlü hücresel kart teknolojisi, Dinamik Enerji Yönetimi Teknolojisi (DEMT) ve dinamik güç sınırlama teknolojisi gibi kapsamlı enerji tasarrufu teknolojileri kullanılarak tasarlandı ve güç tüketimini büyük ölçüde azalttı.

Stockholm’un 800 kilometre uzağındaki kuzey kutup dairesi yakınlarındaki küçük bir kasaba olan Pitea istikrarlı ve bol miktarda yenilenebilir enerji kaynağı sunuyor (hidroelektrik ve rüzgar enerjisi). Son derece düşük karbondioksit emisyonları endüstri sürdürülebilirlik hedeflerini karşıladı. Çünkü kutup dairesinin yakınındaki Pitea, veri merkezi için doğal bir soğutma ortamı sağlıyor.

Huawei ve BMW iş ortaklıklarını duyurdu!

Buna ek olarak, İsveç’te neredeyse her yerde bulunan fiber optik bağlantılar, yüksek hızlı veri iletimi için temel oluşturdu. Pitea ayrıca yüksek fiziksel güvenliğe sahip. İsveç’te depremler gibi doğal afetler nadiren meydana geliyor ve 200 yıldan fazla bir süredir hiçbir savaş meydana gelmedi. Buna ek olarak, birkaç ABD internet devi, kuzey İsveç’te veri merkezleri kurdu ve bu bölge stratejik veri merkezi yatırımları için yeni bir alan oluşturdu.

Güvenli veri merkezleri sağlamak ve veri merkezi barındırma hizmetleri sunma amacı taşıyan ve yerel bir satıcı olan Fortlax, özellikle HPC kümelenmesi için yeni bir ekipman odası inşa etti.

Projenin teslimatı sırasında Huawei’nin proje ekibi müşteriye odaklandı ve müşterinin bakış açısıyla ilgili konuları değerlendirdi. Riskleri en aza indirmek için ilk konfigürasyon, kabin ölçüleri, kablolar, ekipman odası alanı, zemin ve diğer detaylar göz önünde bulunduruldu.

Buna ek olarak, İsveç’te hızlı HPC dağıtımını desteklemek, nakliye maliyetlerini ve zamanını azaltmak için yerel sunucu rafları satın aldı, sistem ön kurulumunu tamamladı ve entegre paketleme yerel olarak tamamlandı. Sunucu dolapları, entegre raflar olarak sevk edildi ve nakledildi. Güç sağlandığında ve ağ kabloları bağlandığında hizmetler başka bir kuruluma gerek kalmadan çevrimiçi oldu.

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