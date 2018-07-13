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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
13.07.2018 - 08:36, Son Güncelleme:

HUAWEI ve Audi'den stratejik iş birliği anlaşması

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HUAWEI ve Audi'den stratejik iş birliği anlaşması

HUAWEI 10 Temmuz 2018 tarihinde, Alman otomotiv üreticisi Audi ile stratejik iş birliği için bir mutabakat anlaşması imzaladı. Anlaşma, iki ülkedeki şirketler arasında Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Li Keqiang ve Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından başlatılan geniş tabanlı iş ortaklığının bir parçasını oluşturuyor.

Huawei, akıllı bağlantılı araçları geliştirmek için güçlü bir ortak kazandı. HUAWEI 10 Temmuz 2018 tarihinde, Alman otomotiv üreticisi Audi ile stratejik iş birliği için bir mutabakat anlaşması imzaladı. Anlaşma, iki ülkedeki şirketler arasında Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Li Keqiang ve Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından başlatılan geniş tabanlı iş ortaklığının bir parçasını oluşturuyor.

Huawei ile Audi arasındaki ortak çalışma, sürüş alanında gelişmeleri ve araç ortamındaki hizmetlerin dijitalleşmesini kolaylaştırmayı hedefliyor. Bununla birlikte, taraflar bu amaç doğrultusunda teknoloji uzmanlarının her iki alanda da yeteneklerini güçlendirecek eğitim programlarını ortak geliştirmeye karar verdiler. Akıllı ve bağlantılı araçlar, araç ile ortam arasında bilgi alışverişi yapılmasına imkan tanıyor. Bunu gerçekleştirebilmek için, araçlar yüksek kalitede ve stabil veri bağlantısına ihtiyaç duyuyor. Bu iletişimin genişletilmesi yoğun araştırma ve geliştirme gerektiriyor.

Huawei LTE Çözümü Başkanı Veni Shone, “Bilişim teknolojileri ve otomotiv endüstrileri arasında yeni teknolojik sinerjilerin ortaya çıkacağı bir akıllı araçlar çağına giriyoruz. HUAWEI, mobil bağlantıda artan inovasyonla birlikte sürüş deneyimini dönüştürmeye kararlılığını sürdürecek” açıklamasını yaptı.

Audi Çin Başkan Yardımcısı Saad Metz, “Akıllı bağlantılı araçlar alanında HUAWEI ile ortak araştırmalarımızı yoğunlaştırıyoruz” yorumunu yaparak, “Amacımız, akıllı şehirler yaratmak için güvenliği artırmak ve trafik akışını optimize etmek. Bu konseptlere başlangıçta Çin pazarında odaklanılacak” sözlerini ekledi.

Audi, Huawei ve Çinli yetkililerle ortaklaşa çalışarak, Doğu Çin’deki Wuxi mega şehrinin karayollarında 2017 yılında bir ilk olarak başlatılan “LTE-V” uygulamasına katkıda bulunan ilk yabancı otomotiv üreticisi oldu. “LTE-V” iletişim teknolojisi, bağlantılı araçlar için özel olarak uyarlanmış bir mobil iletişim standardı. Sürücüler, trafik sinyalizasyon sistemiyle bağlantılı araçları aracılığıyla gerçek zamanlı trafik bilgisi ve kavşaklardaki video görüntülerini edinebiliyorlar.

Eylül 2018’de Wuxi’de gerçekleşecek “World Internet of Things Exposition” ile proje, daha da geniş uygulama alanlarıyla bir sonraki aşamaya geçecek.

Huawei ve Audi, mutabakat imzalamadan önce geçtiğimiz yıllarda akıllı bağlantılı araçlarla ilgili birçok alanda ortak çalıştı. İki şirket, telekom-araç endüstrileri arası 5GAA girişimini başlattı ve Almanya, İspanya ile Çin dahil pek çok ülkede çeşitli ortak denemeler sergileyerek akıllı bağlantılı araçlar endüstrisinin canlı bir şekilde büyümesine destek oldular.

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