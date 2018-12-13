Huawei vakasının ardından ABD-Çin ticaret savaşı belirsizleşiyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriHuawei vakasının ardından ABD-Çin ticaret savaşı belirsizleşiyor
GeriTeknoloji Huawei vakasının ardından ABD-Çin ticaret savaşı belirsizleşiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
13.12.2018 - 12:22, Son Güncelleme:

Huawei vakasının ardından ABD-Çin ticaret savaşı belirsizleşiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Huawei vakasının ardından ABD-Çin ticaret savaşı belirsizleşiyor

Merkezi Moskova'da bulunan Yeni Ekonomi Okulu Finans, Yatırımlar ve Bankalar Programı Direktörü Prof. Dr. Oleg Şibanov, ABD’nin Huawei’ye yönelik adımının, başka ülkeler tarafından tekrarlanmayacağını belirterek, "Ancak yine de atılan bu adım nedeniyle ticaret savaşlarının çözümü artık daha belirsiz." dedi.

Şibanov, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou’nun İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle Kanada’da tutuklanmasına ilişkin gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

ABD’nin mevcut siyasetini, siyasi ve ekonomik açıdan farklı kollardan yürüttüğünü belirten Şibanov, "Bir tarafta, ABD elitleri arasında Rusya ve Çin’e yönelik bakış açısında bir birlik söz konusu. Rusya’ya yönelik yaptırımların oylanmasında neredeyse hiç muhalefet olmuyor." diye konuştu.

Diğer tarafta ise ABD’li siyasetçilerin farklı bir tartışma yürüttüğüne işaret eden Şibanov, "Bu tartışma, ABD’li şirketlere ait teknolojik sırların adil olmayan yöntemlerle çalındığına yönelik. Söz konusu tartışmalar nedeniyle Rus ve Çinli şirketlere; yüksek tarifeler ve ekonomik kısıtlamalara yol açan, uluslararası ticarette daha sıkı kontroller oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Bu nedenle ekonomik değerlendirmelerin ikinci planda kaldığını vurgulayan Şibanov, "Muhtemelen hem ABD’li hem de diğer ülkelerin şirketleri, tarifeler nedeniyle daha zor durumda kalıyor." dedi.

"Ticaret savaşlarının çözümü artık daha belirsiz"

Prof. Dr. Oleg Şibanov, Huawei vakasının ise son derece "özgün" bir gelişme olduğunu ifade ederek, "Uluslararası anlamda önemli ve büyük bir şirkete karşı bu denli hızlı ve beklenmedik bir adımın atıldığını yakın geçmişte hatırlamıyorum. Bu, birçok şeye işaret edebilir ancak şu aşamada büyük resmi anlamdırabildiğimizi henüz düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkelerin, diğer ülkelere ait şirket yöneticilerini tutukladığı yeni bir sürece girileceğini düşünmediğini dile getiren Şibanov, "Eğer ABD gibi en demokratik ülkelerden birisi, uluslararası anlamda çok önemli bir iş insanını tutukluyorsa davaya ilişkin çok sayıda ikna edici kanıt görmeyi bekleriz." ifadesini kullandı.

ABD’nin, sınırları ötesinde yürüttüğü prensipleriyle meşhur bir ülke olduğunu anımsatan Şibanov, "Huawei’ye yönelik adımı da başka ülkeler tarafından tekrarlanmayacak bu prensiple alakalı. Ancak yine de atılan bu adım nedeniyle ticaret savaşlarının çözümü artık daha belirsiz." dedi.

"Donald Trump’a Çin’den daha çok zarar verir"

Rus Ulusal Ekonomi Başkanlık Akademisi Finans Mühendisliği Kürsüsü Başkanı ve eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Konstantin Korishchenko da Huawei vakasının, ticaret savaşlarından ziyade, ABD iç siyasetiyle alakalı olduğu görüşünü taşıdığını kaydetti. 

Mıng Vancou’nun tutuklanmasının zamanlamasına işaret eden Korishchenko, "ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarında bir ateşkes sağlanmasının ardından atılan bu adım, ABD Başkanı Donald Trump’a Çin’den daha çok zarar verir." dedi. 

"Küresel teknolojik liderlik için rekabet kızışıyor"

Ekonomi Uzmanı İgbal Guliyev ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, teknoloji bağımsızlığının büyük önem taşıdığı Çin’e yönelik "dokunulmaz" bir imaj yaratmakta zorlandığını belirterek, Çinli bilişim şirketlerinin muazzam hızda büyümesi ve gelişmesinin ABD tarafında anlaşılır bir endişe yarattığını, Apple'ın, günümüzde yerini Huawei’ye bırakarak dünyanın en büyük üçüncü mobil üreticisi konumuna gerilediğini söyledi.

Amerikalı şirketlerin liderliklerini ve pazar paylarını hızla kaybettiklerine dikkati çeken Guliyev, "5G web tabanlı büyük veri (big data) dönemi, küresel sistemin tekrar dengelenmesini sağlayacak. Yeni teknoloji dünyasına, nesnelerin interneti için standartları ilk belirleyen ülke liderlik edecek. Dolayısıyla rekabet kızışıyor." şeklinde konuştu.

ABD’nin, uluslararası bir şirketin anahtar konumundaki bir yöneticisini tutuklayarak tehlikeli bir emsal yarattığını belirten Guliyev, "ABD, küresel teknoloji hegemonyasını korumak için ne kadar ileriye gidecek? Günümüzde sallantıda olan temel, nesnelerin internetinin temelini oluşturan 5G ağının geliştirilmesi ve yayılması. ABD ve Çin’in, tüm elektronik aletleri birleştirecek ve tüm verilere erişimi sağlayacak ilk küresel ağı kurmak için rekabette oldukları biliniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Guliyev, Rusya’nın şimdilik Çin-ABD ticaret savaşında taraf olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Rus şirketleri kısıtlamalara alışık. Siyasi adımların tercümesi genellikle ekonomik hasımlıklar oluyor. Çin-ABD mücadelesinin yansımaları olan ticaret savaşları ve entelektüel hakların hırsızlığı, şimdi sessizce 5G yarışına evriliyor. Her iki ülke de küresel teknolojik liderlik peşinde koşarken, ABD’nin bu konuya yaklaşımı yumuşamayacaktır. Ekonomik rekabet arttıkça siyasetteki sükunet de azalacaktır."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Huawei vakasının ardından ABD-Çin ticaret savaşı belirsizleşiyor

Ruslar robot diyordu, kostüm giymiş insan çıktı!

Instagram'a yepyeni bir özellik daha geliyor!

Galaxy S10 hangi özelliklerle geliyor? Nasıl görünüyor?