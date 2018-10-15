Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi 3. Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı’na katıldı
Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Kalite ve Operasyon Ekibi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları (BMBB) Kurulu’nun liderliğinde 20-23 Eylül 2018 tarihleri arasında Saraybosna’da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı’na, yazılım verimliliği iyileştirme hakkındaki bildiri sunumuyla katıldı.
Huawei Türkiye AR-GE Merkezi Kalite Departmanı organizasyon kapsamında, CMMI seviye 5'in tüm süreç alanlarını kapsayan organizasyonel performans yönetimi özelinde uygulanan genel bir yazılım verimliliği iyileştirme projesi sunuldu. Huawei Türkiye AR-GE Merkezi, yazılım ve kod geliştirme surecinin verimliliğini artırarak, genel verimlilikte elde ettiği iyileştirme deneyimini paylaştı. Bu bildiri, CMMI 5 olgunluk seviyesini kullanarak yazılım verimliliğini artırmak isteyen yazılım geliştirme sektöründeki diğer kuruluşlar için bir referans niteliği taşıyor.
BT organizasyonlarının kalite ve süreç yönetimi ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak birçok standart ve model geliştirildi. Bu kapsamda, Huawei Türkiye Kalite Departmanı, yazılım geliştirme süreçlerini geliştirmek için en önemli süreç iyileştirme ve kalite yönetim modellerinden biri olan CMMI (Yetenek Olgunluk Modeli Entegrasyonu) modelini uyguladı. Bu hedefe paralel olarak, 2014 yılında Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, Türkiye genelinde CMMI Seviye 3 sertifikası alan ilk telekomünikasyon şirketi olmayı başardı.
Huawei Türkiye, Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı kapsamında sunduğu çalışmayla, CMMI seviye 5 faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen yazılım verimliliği iyileştirme çalışmalarının sonuçlarını katılımcılarla paylaştı. Bu çalışma ile genel olarak yazılım geliştirme ve kod oluşturma verimliliğinin, iyileştirildiği sonucuna varıldı. Yazılım geliştirme ekipleri zaman kullanımında verimlilik amacıyla yeniden kullanılabilir bileşenlerin olasılıkları konusunda sistematik bir analiz gerçekleştirdi. Bu projeyle %27'lik kod üretkenliği iyileştirmesi elde edildi. Pilot çalışmanın sonucunda, iyileştirme projesinin başarılı olduğu ve bu bulguların standartlaştırılmış bir uygulama prosedürü oluşturmak için değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varıldı.
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