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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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GeriTeknoloji Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi 3. Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı’na katıldı
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Teknoloji
15.10.2018 - 08:42, Son Güncelleme:

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi 3. Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı’na katıldı

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Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi 3. Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı’na katıldı

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Kalite ve Operasyon Ekibi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları (BMBB) Kurulu’nun liderliğinde 20-23 Eylül 2018 tarihleri arasında Saraybosna’da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı’na, yazılım verimliliği iyileştirme hakkındaki bildiri sunumuyla katıldı.

Huawei Türkiye AR-GE Merkezi Kalite Departmanı organizasyon kapsamında, CMMI seviye 5'in tüm süreç alanlarını kapsayan organizasyonel performans yönetimi özelinde uygulanan genel bir yazılım verimliliği iyileştirme projesi sunuldu. Huawei Türkiye AR-GE Merkezi, yazılım ve kod geliştirme surecinin verimliliğini artırarak, genel verimlilikte elde ettiği iyileştirme deneyimini paylaştı. Bu bildiri, CMMI 5 olgunluk seviyesini kullanarak yazılım verimliliğini artırmak isteyen yazılım geliştirme sektöründeki diğer kuruluşlar için bir referans niteliği taşıyor. 

BT organizasyonlarının kalite ve süreç yönetimi ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak birçok standart ve model geliştirildi. Bu kapsamda, Huawei Türkiye Kalite Departmanı, yazılım geliştirme süreçlerini geliştirmek için en önemli süreç iyileştirme ve kalite yönetim modellerinden biri olan CMMI (Yetenek Olgunluk Modeli Entegrasyonu) modelini uyguladı. Bu hedefe paralel olarak, 2014 yılında Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, Türkiye genelinde CMMI Seviye 3 sertifikası alan ilk telekomünikasyon şirketi olmayı başardı.

Huawei Türkiye, Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı kapsamında sunduğu çalışmayla, CMMI seviye 5 faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen yazılım verimliliği iyileştirme çalışmalarının sonuçlarını katılımcılarla paylaştı. Bu çalışma ile genel olarak yazılım geliştirme ve kod oluşturma verimliliğinin, iyileştirildiği sonucuna varıldı. Yazılım geliştirme ekipleri zaman kullanımında verimlilik amacıyla yeniden kullanılabilir bileşenlerin olasılıkları konusunda sistematik bir analiz gerçekleştirdi. Bu projeyle %27'lik kod üretkenliği iyileştirmesi elde edildi. Pilot çalışmanın sonucunda, iyileştirme projesinin başarılı olduğu ve bu bulguların standartlaştırılmış bir uygulama prosedürü oluşturmak için değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varıldı.

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